Dopo quattro gare e dopo il primo "doppio turno" della stagione, sono soltanto due le formazioni imbattute: l'Olimpia Milano, che ha superato i campioni dell'Anadolu Efes al Forum e crollati dunque a 0-4, e il Barcellona, che dopo aver piegato l'Olympiacos all'overtime supera anche il Monaco a domicilio dopo un supplementare per 85-81. La squadra di Sarunas Jasikevicius rimonta il -10 del primo quarto e poi nel finale dei regolamentari riesce a rispondere ai padroni di casa: sul 74-73 l'ex di turno Westermann segna un solo tiro libero, poi sul capovolgimento di fronte è Brandon Davies a segnare a rimbalzo per il 75-75 che vale l'overtime. Qui il Barça tiene da subito la testa avanti e poi sigilla il risultato coi liberi di Higgins. Maestoso Davies che eguaglia il suo career high con 27 punti e ci aggiunge 10 rimbalzi, mentre Nick Calathes fiora ancora una volta la tripla doppia con 12 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. Per i monegaschi, ora a 2-2 di record, ci sono i 16 punti di Mike James e i 15 di Will Thomas.

Terza vittoria in fila per il CSKA Mosca che, dopo aver perso l'esordio a Milano, cala il tris battendo 78-76 la Stella Rossa Belgrado al netto delle pesanti assenze di Milutinov, Grigonis e Shengelia. Dopo tre periodi equilibrati (57-57), i russi scappano sul 67-59 ma i serbi rispondono e vanno davanti 71-69 con un canestro di Wolters. Qui il contro-break di 9-0 del CSKA è decisivo: lo firmano Kurbanov per il pari, Lundberg con due canestri e Alexei Shved con due giocate decisive, una stoppata a Hollins e la bomba siderale del 76-71! La guarda ex Khimki è il migliore dei suoi con 16 punti, 4 rimbalzi e 5 assist, bene anche Clyburn, 18 punti, e Voigtmann, 12. Alla Stella Rossa non bastano i 16 punti di Wolters e i 14 di Kuzmic.

Al Pireo arriva immediato il riscatto dell'Olympiacos dopo il ko in overtime a Barcellona: la formazione di Bartzokas supera 83-68 lo Zalgiris Kaunas e sale 3-1, lasciando i lituani a 0-4 in classifica. Primo tempo equilibrato, con gli ospiti addirittura avanti sul 39-36 dopo il 23-12 dei primi 10', ma poi i greci ribaltano tutto dopo l'intervallo: parziale di 27-10 nel terzo periodo e match sostanzialmente indirizzato verso il successo "Reds", che toccano anche il +20 sull'80-60. Molto bene Sloukas, 17 punti, lo spalleggiano Larentzakis e Vezenkov, 13 e 12 punti rispettivamente. Nello Zalgiris ci sono 19 punti di Mudiay, 14 con 4 triple di Milaknis e 12 di Nebo.

Il turno si completa col terzo successo stagionale del Real Madrid che batte nettamente 88-65 il Panathinaikos, ora sul 1-3. Match da subito in discesa per i Blancos di Pablo Laso che partono 30-18 nel primo periodo e sostanzialmente da lì non si voltano più indietro, visto che i greci risalgono al massimo fino a -8. Ottima prova di Walter Tavares, dominante coi suoi 17 punti e ben affiancato da Abalde, 16, e da Yabusele, 14, il più convincente fra i nuovi arrivati. Per il Pana ci sono 18 punti di Macon Jr., 12 con 6 rimbalzi di Papagiannis e 10 di Perry.

CSKA Mosca - Stella Rossa mts Belgrado 78-76

CSKA : Lundberg 8, Bolomboy 11, Khomenko ne, Ukhov 3, Ivlev ne, Hackett 2, Antonov 3, Voigtmann 12, Clyburn 18, Lopatin ne, Kurbanov 5, Shved 16. All. Itoudis.

: Lundberg 8, Bolomboy 11, Khomenko ne, Ukhov 3, Ivlev ne, Hackett 2, Antonov 3, Voigtmann 12, Clyburn 18, Lopatin ne, Kurbanov 5, Shved 16. All. Itoudis. Stella Rossa: Gusic ne, Lazarevic 2, Wolters 16, Uskokovic, Davidovac 2, Mitrovic 4, Kalinic 11, Dobric 10, Hollins 5, Simonovic 2, Ivanovic 10, Kuzmic 14. All. Radonjic.

AS Monaco - FC Barcellona 81-85 d1ts

Monaco : Lee 5, Westermann 10, Thomas 15, Diallo 4, Boutsiele 4, Motiejunas 6, Ouattara 7, Faye 2, Gray 4, Andjusic, Hall 8, James 16. All. Mitrovic.

: Lee 5, Westermann 10, Thomas 15, Diallo 4, Boutsiele 4, Motiejunas 6, Ouattara 7, Faye 2, Gray 4, Andjusic, Hall 8, James 16. All. Mitrovic. Barcellona: Davies 27, Martinez ne, Smits 3, Hayes 5, Oriola 2, Laprovittola 12, Higgins 6, Kuric 2, Jokubaitis 2, Mirotic 14, Caicedo ne, Calathes 12. All. Jasikevicius.

Olympiacos Pireo - Zalgiris Kaunas 83-68

Olympiacos : Walkup 6, Dorsey 7, Lountzis, Larentzakis 13, Fall 4, Sloukas 17, Martin, Vezenkov 12, Printezis 7, Papanikolaou 10, Jean-Charles, McKissic 7. All. Bartzokas.

: Walkup 6, Dorsey 7, Lountzis, Larentzakis 13, Fall 4, Sloukas 17, Martin, Vezenkov 12, Printezis 7, Papanikolaou 10, Jean-Charles, McKissic 7. All. Bartzokas. Zalgiris: Blazevic 9, Lekavicius, Nebo 12, Mudiay 19, Kalnietis 6, Lukosiunas, Milaknis 14, Cavanaugh 8, Giffey, Ulanovas. All. Zdovc.

Real Madrid - Panathinaikos Opap Atene 88-65

Real Madrid : Williams-Goss 4, Causeur 8, Heurtel 3, Fernandez 6, Abalde 16, Hanga, Alocen, Poirier 10, Tavares 17, Llull 6, Yabusele 14, Taylor 4. All. Laso.

: Williams-Goss 4, Causeur 8, Heurtel 3, Fernandez 6, Abalde 16, Hanga, Alocen, Poirier 10, Tavares 17, Llull 6, Yabusele 14, Taylor 4. All. Laso. Panathinaikos: Perry 10, Macon Jr. 18, Bochoridis 12, Papapetrou 7, Kaselakis 2, White 6, Floyd 2, Nedovic 3, Evans 3, Mantzoukas 2, Sant-Roos. All. Priftis.

La classifica dopo la 4a giornata

1. FC Barcellona 4-0 2. AX Armani Exchange Milano 4-0 3. LDLC Asvel Villeurbanne 3-1 4. Zenit San Pietroburgo 3-1 5. Olympiacos Pireo 3-1 6. CSKA Mosca 3-1 7. Real Madrid 3-1 8. Stella Rossa mts Belgrado 2-2 9. AS Monaco 2-2 10. Fenerbahçe Beko Istanbul 2-2 11. Maccabi Playtika Tel Aviv 2-2 12. Baskonia Vitoria-Gasteiz 2-2 13. Panathinaikos OPAP Atene 1-3 14. Alba Berlino 1-3 15. Unics Kazan 1-3 16. Anadolu Efes Istanbul 0-4 17. Zalgiris Kaunas 0-4 18. FC Bayern Monaco 0-4

