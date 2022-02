con due sconfitte consecutive, la grande risalita verso la zona playoff subisce un colpo durissimo. 12-12) proprio in vista del derby di ritorno del prossimo 3 marzo. Dalla sconfitta di fine novembre nel derby di Istanbul, il Fenerbahçe ha infilato una serie di nove vittorie in dieci gare, rispondendo in maniera inaspettata anche al doppio infortunio che ha tolto contemporaneamente dai giochi Nando De Colo e Jan Vesely. Ora,, la grande risalita verso la zona playoff subisce un colpo durissimo. Il Fener viene ricacciato in decima piazza ) proprio in vista del derby di ritorno del prossimo 3 marzo.

La Stella Rossa, tredicesima a 10-15, spara una delle ultime cartucce per riagganciare un treno playoff che sembra ormai sfumare sempre più all'orizzonte, e conferma di essere comunque squadra temibile in casa, dove il record è in parità (6-6). La difesa funziona in maniera egregia, soprattutto nel quarto periodo, dove il Fener viene tenuto a soli 9 punti. Decisiva anche una gran stoppata di Dejan Davidovac sul nostro Achille Polonara a 50" dalla sirena.

Ad

Eurolega Fuga dal CSKA Mosca: dopo Shengelia, partono Grigonis, Voigtmann e Lundberg 7 ORE FA

6/22 (27%). Inutili, quindi, i 15 punti di Danilo Barthel, già super-produttivo alla sua seconda partita dopo il lungo stop per infortunio, e i 14 di Marko Guduric, sporcati però da uno scadente 4/13 dal campo (2/9 da tre). Efficacia scarsa anche per Nando De Colo, Nel complesso, la squadra di coach Sasha Djordjevic paga le percentuali molto scarse dall'arco, ferme aInutili, quindi, i 15 punti di, già super-produttivo alla sua seconda partita dopo il lungo stop per infortunio, e i 14 di, sporcati però da uno scadente 4/13 dal campo (2/9 da tre). Efficacia scarsa anche per rientrato con 19 punti nel match di venerdì a Monaco , ma fermatosi a soli 3 in 25 minuti a Belgrado.

La Stella Rossa, che controlla molto bene il pallone (soltanto 9 perse) e trova ottima efficacia vicino al ferro (61% da due), manda a referto tutti gli uomini schierati da coach Dejan Radonjic. Guida Nikola Kalinic, unico in doppia cifra a quota 11, seguito da Dejan Davidovac, Ognjen Dobric e Luka Mitrovic con 9.

Stella Rossa mts Belgrado-Fenerbahçe Beko Istanbul 74-69

Stella Rossa : Wolters 5, Davidovac 9, Mitrovic 9, Lazic 7, Kalinic 11, Dobric 9, Hollins 4, Ivanovic 7, Markovic 3, White 2, Kuzmic 8. N.e.: Lazarevic. All.: Djordjevic.

: Wolters 5, Davidovac 9, Mitrovic 9, Lazic 7, Kalinic 11, Dobric 9, Hollins 4, Ivanovic 7, Markovic 3, White 2, Kuzmic 8. N.e.: Lazarevic. All.: Djordjevic. Fenerbahçe: Hazer 4, Akpinar 4, De Colo 3, Pierre 11, Barthel 15, Guduric 14, Floyd 1, Booker 11, Polonara 6. N.e.: Biberovic, Shayok. All.: Djordjevic.

Eurolega Il Monaco cheta il Fenerbahçe, il Panathinaikos piega la Stella Rossa 25/02/2022 A 21:36