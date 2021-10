Il Real Madrid resta un passo indietro, e il big-match di giovedì prossimo, 4 novembre, tra AX Armani Exchange Milano e Barcellona lascerà soltanto una squadra al comando della classifica dopo 8 giornate. I blancos (5-2) cadono 65-58 in una trasferta a bassissimo punteggio, sgambettati da un Unics Kazan (3-4) in grande ripresa dopo il successo di due giorni fa contro Baskonia. Mario Hezonja e Andrey Vorontsevich segnano 13 punti a testa, mentre Marco Spissu si alza dalla panchina mettendo a referto 7 punti con 9 assist (career-high in Eurolega). Il Real Madrid tira 4/22 dall'arco e perde 19 palloni: non servono i 15 punti di Walter Tavares e i 13 di Guerschon Yabusele.

Il Real si ritrova agganciato dall'Asvel Villeurbanne (5-2), corsaro a OAKA per 84-70 contro il Panathinaikos Atene (2-5) e in striscia positiva di due vittorie consecutive dopo il ko in volata contro Milano. Serata dominante per Elie Okobo, autore di 35 punti (career-high) con 8/12 da due e 5/7 da tre, mentre Kostas Antetokounmpo ne aggiunge 12 con 6 rimbalzi e 3 stoppate dalla panchina. Il Panathinaikos ha 16 punti a testa da Ioannis Papapetrou e Daryl Macon, più cheto rispetto alla seratona da 34 punti sparata contro l'Efes.

Lo Zenit San Pietroburgo (4-3) si riaffaccia in zona playoff grazie al larghissimo successo per 83-54 su un Baskonia (3-4) in crisi sempre più nera. Decisivi i due quarti centrali, in cui la formazione ospite segna soltanto 14 punti, sprofondando sul -28 all'ultimo mini-riposo. Lo Zenit si gode i 20 punti con 8 rimbalzi e 4 assist di Jordan Loyd, mentre Baskonia ne ha 12 con 4 assist da Simone Fontecchio.

Ed è zona playoff anche per l'AS Monaco (4-3) che estromette il CSKA Mosca (4-3) con una grande vittoria interna in rimonta per 97-80, un +17 maturato con un secondo tempo straordinario dopo il -13 accusato all'intervalo lungo. Donta Hall guida la squadra del Principato con una doppia-doppia da 17 punti e 10 rimbalzi, seguito dai 12 di Brock Motum, dagli 11 a testa di Paris Lee e Dwayne Bacon e dai 10 con 8 assist e 5 recuperi di Mike James. Per il CSKA, al secondo ko consecutivo, non servono i 19 dalla panchina di Will Clyburn e i 7 di Daniel Hackett.

Vasilije Micic e Kruno Simon tornano a pieno regime, e l'Anadolu Efes Istanbul (2-4) prova a uscire dai bassifondi della classifica con una grande dimostrazione di forza ai danni dello Zalgiris Kaunas (0-6), battuto 94-60 e sempre più solo sul baratro. L'Efes tira con il 62% da due e il 48% dall'arco, spinto dagli 11 con 4 assist dell'MVP in carica e dal grande contributo dei lunghi: 17 per Tibor Pleiss e 14 per Filip Petrusev. Shane Larkin, uscito dalla panchina, si ferma a 8 con 4 assist in 23 minuti. Per lo Zalgiris, 14 punti a testa per Arturas Milaknis e Lukas Lekavicius.

Unics Kazan-Real Madrid 65-58

Unics : L. Brown 9, Hezonja 13, Vorontsevich 13, J. Brown 6, Brantley; Spissu 7, Canaan 9, Uzinskii, Jekiri 6, Mayo 2. N.e.: Komolov, Klimenko. All.: Perasovic.

: L. Brown 9, Hezonja 13, Vorontsevich 13, J. Brown 6, Brantley; Spissu 7, Canaan 9, Uzinskii, Jekiri 6, Mayo 2. N.e.: Komolov, Klimenko. All.: Perasovic. Real Madrid: Heurtel, Abalde 10, Hanga 4, Yabusele 13, Tavares 15; Causeur, Nunez 2, Fernandez, Poirier 5, Llull 5, Taylor 4. N.e.: Vukcevic. All.: Laso.

Zenit San Pietroburgo-Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz 83-54

Zenit : Loyd 20, Kulagin 12, Ponitka 4, Mickey 10, Gudaitis 8; Zakharov, Karasev, Baron 10, Kuzminskas 3, Zubkov 6, Poythress 8, Frankamp 2. All.: Pascual.

: Loyd 20, Kulagin 12, Ponitka 4, Mickey 10, Gudaitis 8; Zakharov, Karasev, Baron 10, Kuzminskas 3, Zubkov 6, Poythress 8, Frankamp 2. All.: Pascual. Baskonia: Baldwin 12, Granger 13, Fontecchio 12, Costello 1, Nnoko 9; Barrera, Sedekerskis, Marinkovic, Enoch 4, Kurucs 3. All.: Ivanovic.

Anadolu Efes Istanbul-Zalgiris Kaunas 94-60

Efes : Beaubois 3, Micic 11, Simon 11, Moerman 8, Petrusev 14; Larkin 8, Singleton 6, Bryant 10, Gecim, Gazi, Tuncer 6, Pleiss 17. All.: Ataman.

: Beaubois 3, Micic 11, Simon 11, Moerman 8, Petrusev 14; Larkin 8, Singleton 6, Bryant 10, Gecim, Gazi, Tuncer 6, Pleiss 17. All.: Ataman. Zalgiris: Kalnietis 2, Strelnieks, Giffey 2, Cavanaugh 9, Nebo 8; Blazevic 2, Lekavicius 14, Jankunas 9, Lukosiunas, Milaknis 14, Ulanovas. All.: Zdovc.

Panathinaikos Opap Atene-LDLC Asvel Villeurbanne 70-84

Panathinaikos : Perry 2, Macon 16, Sant-Roos 2, Evans 12, Papagiannis 7; Papapetrou 16, Ferrell, White 7, Nedovic 8. N.e.: Mantzoukas, Kavvadas. All.: Priftis.

: Perry 2, Macon 16, Sant-Roos 2, Evans 12, Papagiannis 7; Papapetrou 16, Ferrell, White 7, Nedovic 8. N.e.: Mantzoukas, Kavvadas. All.: Priftis. Asvel: Okobo 35, Jones 13, Lighty 9, Osetkowski 2, Gist; Wembanyama 3, Kahudi 2, Lacombe 2, Howard 6, Strazel, Antetokounmpo 12. N.e.: Houinsou.

AS Monaco-CSKA Mosca 97-80

Monaco : Lee 11, Diallo 10, Andjusic 16, Faye 2, Motiejunas 3; Bacon 11, Motum 12, Boutsiele 2, Gray 3, Hall 17, James 10. N.e.: Demahis. All.: Mitrovic.

: Lee 11, Diallo 10, Andjusic 16, Faye 2, Motiejunas 3; Bacon 11, Motum 12, Boutsiele 2, Gray 3, Hall 17, James 10. N.e.: Demahis. All.: Mitrovic. CSKA: Lundberg 7, Shved 15, Kurbanov 4, Voigtmann 7, Bolomboy 13; Ukhov, Ivlev 2, Hackett 7, Antonov 1, Clyburn 19, Faried 5. N.e.: Khomenko. All.: Itoudis.

