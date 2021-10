Barcellona, travolto a Tel Aviv dal Maccabi per 85-68. I blaugrana di Sarunas Jasikevicius, rWilbekin, Nunnally e Williams; in avvio di ripresa un 8-0 del Barcellona in 2' sembra poter riaprire il discorso ma il margine non scende praticamente mai sotto la doppia cifra e nel finale di gara il Maccabi allarga di nuovo la forbice e chiude a +17. Brilla l'ex milanese Nunnally, 17 punti, bene anche Wilbekin con 16 e Williams con 12 punti. Nel Barcellona, che chiude con 18 perse, gli unici in doppia cifra sono Higgins e Mirotic, 20 e 18 punti rispettivamente. In un'intensa settimana di doppio turno, la settima giornata si apre con il primo tonfo stagionale del, travolto a Tel Aviv dalper. I blaugrana di, r educi dal successo allo scadere di Istanbul col Fenerbahce , stavolta cedono di schianto e vengono agganciati in vetta a 6-1 dall'Olimpia Milano ; viceversa i gialli israeliani centrano la quarta vittoria consecutiva e si portano sul 5-2. Match dominato dai padroni di casa che si portano sul +13 a fine primo periodo e poi toccano il +21 nel secondo, spinti da; in avvio di ripresa un 8-0 delin 2' sembra poter riaprire il discorso ma il margine non scende praticamente mai sotto la doppia cifra e nel finale di gara ilallarga di nuovo la forbice e chiude a +17. Brilla l'ex milanese, 17 punti, bene anchecon 16 econ 12 punti. Nel, che chiude con 18 perse, gli unici in doppia cifra sono, 20 e 18 punti rispettivamente.

Ha cambiato letteralmente marcia il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri che, dopo aver perso le prime 4 gare, centra il terzo successo in fila sul campo dell'Alba Berlino nel derby tedesco, 82-69. I bavaresi bissano la vittoria di martedì contro Milano e si portano sul 3-4, mentre i berlinesi scendono a 2-5, col terzo stop nelle ultime quattro uscite. Match equilibrato per tre quarti, poi negli ultimi minuti un break di 10-2 con due triple di Walden e Weiler-Babb permette al Bayern di andare a +10, 74-64, e sigillare la vittoria. Sono 16 i punti finali di Weiler-Babb mentre il migliore è Darrun Hilliard, 25 punti con 4 triple e 29 di PIR. Nell'Alba altra prova positiva del "rookie" Oscar Da Silva, 23 punti in 26' con 6 su 6 ai liberi.

Prosegue la crisi del Fenerbahce di Sasha Djordjevic che perde in volata 67-65 al Pireo, perde la terza in fila e sprofonda sul 2-5 di record. Viceversa arriva la terza vittoria in quattro dell'Olympiacos che sale 5-2 e resta nei piani altissimi della classifica. Partita sempre in controllo dei greci che nel terzo periodo sono a +13 sul 55-42, ma il Fenerbahce replica con un 11-0 e torna in corsa: il quarto periodo è una battaglia punto a punto e decisivo diventa il grande ex Kostas Sloukas che prima insacca la tripla del 63-60 e poi, dopo il gioco da tre punti di Polonara per la parità, realizza in jumper contro le braccia protese di Vesely il centro del 67-65. I turchi avrebbero un'ultima chance con Guduric ma il suo tiro da lontanissimo a 2" dal termine vede appena il ferro. Proprio Sloukas è l'MVP con 14 punti e 5 assist; a quota 10 ci sono anche Larentzakis, Fall e Dorsey. Per il Fener il migliore è Vesely, 14 punti e 9 rimbalzi, Henry e Guduric aggiungono 10 punti, mentre Polonara si ferma a 9 punti con 4 rimbalzi ma 1 su 5 da tre.

Olympiacos Pireo - Fenerbahce Beko Instabul 67-65

Olympiacos : Walkup 3, Dorsey 10, Lountzis ne, Larentzakis 10, Fall 10, Sloukas 14, Vezenkov 7, Printezis, Papanikolaou 5, Jean-Charles 4, Christidis ne, McKissic 7. All. Bartzokas.

: Walkup 3, Dorsey 10, Lountzis ne, Larentzakis 10, Fall 10, Sloukas 14, Vezenkov 7, Printezis, Papanikolaou 5, Jean-Charles 4, Christidis ne, McKissic 7. All. Bartzokas. Fenerbahce: Birsen, Hazer 2, Shayok ne, Mahmutoglu 6, De Colo 10, Henry 8, Pierre 4, Guduric 10, Vesely 14, Booker 2, Polonara 9, Duverioglu. All. Djordjevic.

Alba Berlino-FC Bayern Monaco 69-82

Alba Berlino : Lo 23, Da Silva 9, Smith 6, Delow 4, Mattisseck, Schneider, Olinde 9, Koumadje ne, Theimann 6, Sikma 10, Blatt, Zoosman 2. All. Gonzalez.

: Lo 23, Da Silva 9, Smith 6, Delow 4, Mattisseck, Schneider, Olinde 9, Koumadje ne, Theimann 6, Sikma 10, Blatt, Zoosman 2. All. Gonzalez. Bayern: Walden 16, Hilliard 4, Lucic 9, Hunter 13, Jaramaz, Lucic 3, George ne, Obst 3, Dedovic, Rubit 9, Hilliard 25, Schilling. All. Trinchieri.

Maccabi Playtika Tel Aviv - FC Barcellona 85-68

Maccabi : Wilbekin 16, Evans 9, Caloiaro 2, Williams 12, Taylor 7, Reynolds 10, Sorkin 2, DiBartolomeo ne, Nunnally 17, Zizic 10, Lessort ne, Ziv. All. Sfairopoulos.

: Wilbekin 16, Evans 9, Caloiaro 2, Williams 12, Taylor 7, Reynolds 10, Sorkin 2, DiBartolomeo ne, Nunnally 17, Zizic 10, Lessort ne, Ziv. All. Sfairopoulos. Barcellona: Davies 8, Sanli, Martinez, Smits 2, Hayes, Laprovittola 5 Higgins 20, Kuric 3, Jokubaitis 4, Mirotic 17, Caicedo, Calathes 9. All. Jasikevicius.

La classifica dopo il giovedì della settima giornata di Eurolega

1. FC Barcellona 6-1 2. AX Armani Exchange Milano 6-1 3. Real Madrid 5-1 4. Maccabi Playtika Tel Aviv 5-2 5. Olympiacos Pireo 5-2 6. CSKA Mosca 4-2 7. LDLC ASVEL Villeurbanne 4-2 8. Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz 3-3 9. Zenit San Pietroburgo 3-3 10. AS Monaco 3-3 11. FC Bayern Monaco 3-4 12. Panathinaikos OPAP Atene 2-4 13. UNICS Kazan 2-4 14. Stella Rossa mts Belgrado 2-5 15. Fenerbahce Beko Istanbul 2-5 16. Alba Berlino 2-5 17. Anadolu Efes Istanbul 1-5 18. Zalgiris Kaunas 0-6

