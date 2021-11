Dinos Mitoglou ha sofferto la frattura del quinto metatarso del piede sinistro, un infortunio che costringerà il big-man greco a sottoporsi a intervento chirurgico di osteosintesi nei prossimi giorni. I tempi di recupero sono stimabili in 2-3 mesi. Il -26 accusato sul campo non è la sola pessima notizia che l'AX Armani Exchange Milano lascia sul parquet di Kazan. Nel secondo tempo della sconfitta contro la formazione russa ha sofferto, un infortunio che costringerà il big-man greco adi osteosintesi nei prossimi giorni. I tempi di recupero sono stimabili in

grande interprete in uscita dalla panchina. In Eurolega stava viaggiando a 8.3 punti e 4.7 rimbalzi in 18.7 minuti a gara, mentre in campionato teneva numeri ancora migliori: 12.0 punti e 6.0 rimbalzi in 20.4 minuti di utilizzo medio. Si tratta di un colpo durissimo per l'Olimpia, già priva di Malcolm Delaney almeno fino al prossimo match casalingo contro l'Olympiacos di venerdì 26 novembre. Mitoglou si era perfettamente integrato nel sistema di coach Ettore Messina, fungendo da. In Eurolega stava viaggiando ain 18.7 minuti a gara, mentre in campionato teneva numeri ancora migliori:in 20.4 minuti di utilizzo medio.

Ad

Basket Stanchezza, assenze e panchina: cosa cela il tonfo di Milano a Kazan? 2 ORE FA

Senza Mitoglou, coach Ettore Messina dovrà riadattare le rotazioni e ritoccare il quintettone utilizzato nelle ultime partite, dando più spazio a Pippo Ricci nel suo ruolo naturale di ala grande e aumentando il minutaggio di Kaleb Tarczewski, negativo nella trasferta di Kazan ma in miglioramento nelle ultime uscite dopo la retrocessione in panchina a favore di Kyle Hines. Sarà richiesto, giocoforza, un extra-sforzo da Nicolò Melli, suo malgrado già cavalcatissimo in questo avvio di stagione senza partite di riposo.

Eurolega Milano, Messina deluso: "Gara orribile, non abbiamo avuto energia" 19 ORE FA