Milano si è imposta nell'unica gara disputata al Forum, debutto casalingo della scorsa stagione. Olimpia e Asvel si sono affrontate soltanto tre volte nell'epoca dell'Eurolega moderna, e il bilancio pende in favore della squadra transalpina: 2-1 i precedenti con fattore campo sempre rispettato (nel 2019-20 non si giocò la gara del Forum a causa della sospensione del campionato per la pandemia di coronavirus).

L'Asvel arriva a Milano dopo la sconfitta casalinga sofferta giovedì scorso contro il Maccabi Tel Aviv, primo stop stagionale che ha interrotto una partenza lanciata: la formazione francese ha vinto le prime tre uscite contro Zalgiris Kaunas, Alba Berlino e Anadolu Efes Istanbul, e ora è terza in classifica con un record di 3-1

Oltre a Moraschini, fuori dai 12 anche Paul Biligha (scelta tecnica) e Davide Alviti (out per un problema muscolare sofferto in allenamento la scorsa settimana), ma sarà la serata del debutto di Troy Daniels. Il tiratore ex-Rockets non è ancora sceso in campo in maglia Olimpia per un infortunio che lo aveva colpito poco prima dell'inizio della fase finale della Supercoppa di settembre.

Una brutta tegola ha colpito la formazione di coach Ettore Messina poche ore prima della palla a due: Riccardo Moraschini è risultato positivo a uno steroide in occasione di un controllo antidoping il 6 ottobre scorso, ed è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping.

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging del match tra AX Armani Exchange Milano e LDLC Asvel Villeurbanne, gara valida per il quinto turno di Eurolega. L'Olimpia, capolista imbattuta assieme al Barcellona, va a caccia della quinta vittoria consecutiva

