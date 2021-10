(3-1) grazie ai successi su Zalgiris Kaunas, Alba Berlino e Anadolu Efes Istanbul, ma ha sofferto la prima sconfitta stagionale Anche l'Asvel è protagonista di un'ottima partenza stagionalegrazie ai successi su Zalgiris Kaunas, Alba Berlino e Anadolu Efes Istanbul, ma ha sofferto la prima sconfitta stagionale nel match di giovedì scorso contro il Maccabi Tel Aviv

Sono soltanto tre i precedenti fra Olimpia e Asvel nell'Eurolega moderna: la formazione francese è in vantaggio per 2-1, avendo vinto entrambe le partite giocate a Villeurbanne. 1-0 il record casalingo in favore di Milano: nel 2019-20 la partita del Forum non si giocò a causa della sospensione prematura del campionato per la pandemia di coronavirus.

Eurolega Il fattore 3D: difesa, Delaney e Datome, la rivincita dei veterani 16/10/2021 A 09:35

AX Armani Exchange Milano-LDLC Asvel Villeurbanne in diretta TV e LIVE-Streaming

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Arena, e in LIVE-Streaming sulla piattaforma multimediale Eleven Sports, giovedì 21 ottobre alle ore 20.30.

Approfondimenti e dichiarazioni

Ultimi 5 risultati dell'AX Armani Exchange Milano

AX Armani Exchange Milano-Umana Reyer Venezia 93-68 - W - (campionato)

AX Armani Exchange Milano-Anadolu Efes Istanbul 75-71 - W - (Eurolega)

AX Armani Exchange Milano-Maccabi Playtika Tel Aviv 83-72 - W - (Eurolega)

Openjobmetis Varese-AX Armani Exchange Milano 79-82 - W - (campionato)

Baskonia Vitoria Gasteiz-AX Armani Exchange Milano 64-78 - W - (Eurolega)

Ultimi 5 risultati dell'Asvel Villeurbanne

SIG Strasburgo-LDLC Asvel Villeurbanne 82-74 - L - (campionato)

LDLC Asvel Villeurbanne-Maccabi Playtika Tel Aviv 85-93 - L - (Eurolega)

LDLC Asvel Villeurbanne-Anadolu Efes Istanbul 75-73 - W - (Eurolega)

LDLC Asvel Villeurbanne-JDA Digione 73-49 - W - (campionato)

Alba Berlino-LDLC Asvel Villeurbanne 67-71 - W - (Eurolega)

AX Armani Exchange Milano-LDLC Asvel Villeurbanne: informazioni utili

Data, luogo e ora: giovedì 21 ottobre al Mediolanum Forum di Assago alle ore 20.30.

Eurolega Messina: "Quattro vittorie importanti per i playoff, ma brutto arbitraggio" 15/10/2021 A 21:53