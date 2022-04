Si parte martedì 21 aprile. Si chiude, per eventuali gare-5, martedì 3 maggio. Stanno per iniziare le due settimane più intense e spettacolari della stagione di Eurolega: i playoff decideranno le quattro squadre che si sfideranno per il titolo nella Final Four alla Stark Arena di Belgrado tra giovedì 19 e sabato 21 maggio.

L'AX Armani Exchange Milano partecipa alla post-season per il secondo anno consecutivo. Nella scorsa stagione, dell'Anadolu Efes Istanbul, che hanno invece concluso al sesto posto. E sarà proprio Milano-Efes ad aprire le danze dei playoff, martedì 19 aprile alle ore 19.00 sul parquet del Forum di Assago. partecipa alla post-season per il secondo anno consecutivo. Nella scorsa stagione, eliminò il Bayern Monaco di coach Andrea Trinchieri in una serie durissima, risolta soltanto in gara-5, ma l'avversaria di oggi è ancora più dura. L'Olimpia, terza in classifica al termine della regular-season , sfiderà i campioni in carica, che hanno invece concluso al sesto posto. E sarà proprio Milano-Efes ad aprire le danze dei playoff, martedì 19 aprile alle ore 19.00 sul parquet del Forum di Assago.

Playoff di Eurolega: incroci, calendario e orari

(3) AX Armani Exchange Milano vs (6) Anadolu Efes Istanbul

gara 1 - AX Armani Exchange Milano vs Anadolu Efes Istanbul - martedì 19 aprile, ore 19.00

gara 2 - AX Armani Exchange Milano vs Anadolu Efes Istanbul - giovedì 21 aprile, ore 20.30

gara 3 - Anadolu Efes Istanbul vs AX Armani Exchange Milano - martedì 26 aprile, ore 19.30

gara 4* - Anadolu Efes Istanbul vs AX Armani Exchange Milano - giovedì 28 aprile, ore 19.30

gara 5* - AX Armani Exchange Milano vs Anadolu Efes Istanbul - martedì 3 maggio, ore TBD

(1) FC Barcellona vs (8) FC Bayern Monaco

gara 1 - FC Barcellona vs FC Bayern Monaco - martedì 19 aprile, ore 21.00

gara 2 - FC Barcellona vs FC Bayern Monaco - giovedì 21 aprile, ore 20.00

gara 3 - FC Bayern Monaco vs FC Barcellona - mercoledì 27 aprile, ore 20.30

gara 4* - FC Bayern Monaco vs FC Barcellona - venerdì 29 aprile, ore 20.45

gara 5* - FC Barcellona vs FC Bayern Monaco - martedì 3 maggio, ore TBD

(2) Olympiacos Pireo vs (7) AS Monaco

gara 1 - Olympiacos Pireo vs AS Monaco - mercoledì 20 aprile, ore 20.00

gara 2 - Olympiacos Pireo vs AS Monaco - venerdì 22 aprile, ore 18.00

gara 3 - AS Monaco vs Olympiacos Pireo - mercoledì 27 aprile, ore 21.00

gara 4* - AS Monaco vs Olympiacos Pireo - venerdì 29 aprile, ore 21.00

gara 5* - Olympiacos Pireo vs AS Monaco - martedì 3 maggio, ore TBD

(4) Real Madrid vs (5) Maccabi Playtika Tel Aviv

gara 1 - Real Madrid vs Maccabi Playtika Tel Aviv - mercoledì 20 aprile, ore 21.00

gara 2 - Real Madrid vs Maccabi Playtika Tel Aviv - venerdì 22 aprile, ore 20.45

gara 3 - Maccabi Playtika Tel Aviv vs Real Madrid - martedì 26 aprile, ore 20.05

gara 4* - Maccabi Playtika Tel Aviv vs Real Madrid - giovedì 28 aprile, ore 20.05

gara 5* - Real Madrid vs Maccabi Playtika Tel Aviv - martedì 3 maggio, ore TBD

