Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di gara-1 dei playoff tra AX Armani Exchange Milano e Anadolu Efes Istanbul! Si apre oggi la serie al meglio delle cinque partite che vale il pass per la Final Four di Belgrado (19-21 maggio): l'Olimpia va a caccia della sua seconda partecipazione consecutiva contro i campioni d'Europa in carica!

Il bilancio tra Olimpia e Efes nell'epoca dell'Eurolega moderna è favorevole alla formazione turca (20-12), ma Milano si è aggiudicata gli ultimi quattro scontri diretti consecutivi, vincendo per due volte sul parquet della Sinan Erdem Sports Hall, mai violato prima.

Terzo periodo

28-40 al 24' - Un gancione di Pleiss firma un break di 0-7 per l'Efes in avvio di ripresa. Time-out chiesto da Messina con Milano precipitata a -10. Al rientro, rubata di Larkin e canestro di Micic in contropiede. Milano trova finalmente i primi punti con il Chacho dopo quasi quattro minuti di nulla, ma Larkin replica immediatamente.

26-34 al 22' - Anderson apre la ripresa con un canestro da palla sporca. L'Efes allunga con una tripla di Micic dal palleggio.

26-29 INIZIO TERZO QUARTO - Il primo possesso è per l'Efes. Milano torna in campo con Rodriguez, Hall, Shields, Melli e Tarczewski.

Secondo periodo

STATISTICHE EFES - L'Anadolu tira 7/18 da due (39%) e 4/9 da tre (44%), in lunetta è 3/5. Le percentuali superiori dal campo sono frenate da 8 palle perse. Bryant Dunston è a sorpresa il top-scorer con 9 punti, seguito da Larkin (6), Singleton, Moerman e Pleiss (3), Micic e Anderson (2), Beaubois (1).

STATISTICHE MILANO - L'Olimpia tira 5/15 da due (33%) e 4/12 da tre (33%), in lunetta va poco (4/5). Sono già 8 le palle perse e la battaglia a rimbalzo è 16-18 per l'Efes. Ben Bentil è il top-scorer con 9 punti, frutto delle tre triple segnate nel secondo periodo. Seguono Melli (8), Hall (5) e Shields (4). Sono soltanto quattro gli uomini a referto per la squadra di coach Ettore Messina.

26-29 FINE SECONDO QUARTO - Gran canestro da tre in step-back di Larkin contro Melli. Risposta di Bentil: terza tripla dall'angolo nella sua partita. And-one di Dunston su fallo antisportivo di Alviti (libero segnato). Sul possesso seguente, altro fallo di Alviti su Beaubois: 1/2 in lunetta. Milano non riesce a tirare sull'ultimo possesso del periodo, palla persa di Hall. All'intervallo lungo l'Olimpia si ritrova sotto di 3 lunghezze: pesa tantissimo il parzialone di 0-11 sofferto nei primi sette minuti di agonia totale.

23-22 al 18' - Tripla dal palleggio di Larkin in faccia a Bentil (break di 0-11 per l'Efes). Risponde lo stesso Bentil dall'angolo, primo canestro dell'Olimpia nel secondo periodo dopo sette minuti di siccità totale. Parità con un'altra bomba di Bentil dall'angolo opposto. Fallo su Melli a bonus speso: 1/2.

16-19 al 16' - Non si segna più, Milano ancora ferma a 0 nel secondo periodo.

16-19 al 14' - Parità con un canestro di Micic dal mezzo angolo. Sorpasso con una tripla estemporanea di Singleton dall'angolo.

16-14 al 12' - Lunetta per Pleiss su secondo fallo di Hall: 1/2. Milano perde palla per violazione dei 24", Pleiss ricuce in lay-up da rimbalzo d'attacco.

Primo periodo

16-11 FINE PRIMO QUARTO - And-one di Hall con fallo di Dunston (libero segnato). Ancora Hall in zingarata da rimbalzo d'attacco. Parziale di 8-0 per Milano e time-out chiesto da coach Ataman. Al rientro, tripla sbagliata da Bryant e ultimo tiro sul ferro di Ricci. Milano chiude sul +5 il primo tempo trovando fluidità offensiva dopo cinque minuti iniziali molto complessi.

11-11 all'8' - Il primo fallo della partita arriva dopo ben 6 minuti (metro finora molto permissivo): Melli fa 2/2 in lunetta. Ancora Dunston da sotto, imbeccato da Micic. Parità con tripla di Melli dalla punta.

6-9 al 6' - Al rientro dal time-out, canestro di Melli su rimbalzo d'attacco dopo una tripla sbagliata da Delaney. Shields ricuce con un pull-up dalla media. Dunston risponde da ricezione profonda.

2-7 al 4' - Vantaggio Efes con una schiacciata di Dunston. Mini-allungo con una tripla dall'angolo di Moerman. Milano soffre la fisicità della difesa dell'Efes e ha già tre palle perse. Time-out chiesto da coach Ettore Messina.

2-2 al 2' - Il primo canestro è di Shields in penetrazione sulla riga di fondo. Risponde James Anderson con un canestro simile.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito da Milano.

Lo starting-five scelto da coach Ergin Ataman per il suo Anadolu Efes Istanbul: Shane Larkin, Vasilije Micic, James Anderson, Adrien Moerman e Bryant Dunston.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Jerian Grant, Shavon Shields, Nik Melli e Kaleb Tarczewski.

I 12 convocati da coach Ergin Ataman per comporre il roster di serata dell'Efes: Larkin, Beaubois, Singleton, Bryant, Moerman, Tuncer, Pleiss, Micic, Anderson, Petrusev, Dunston, Simon.

I 12 convocati da coach Ettore Messina per la partita di questa sera: Melli, Grant, Rodriguez, Tarczewski, Ricci, Hall, Delaney, Daniels, Shields, Alviti, Hines e Bentil.

L'Efes recupera invece Rodrigue Beaubois e Vasilije Micic, entrambi out nelle ultime tre settimane. Si tratta di un innesto di importanza capitale, soprattutto il serbo, MVP in carica, anche se ovviamente il ritmo-partita non potrà essere dei migliori.

Gigi Datome, Dinos Mitoglou, risultato Milano dovrà fare a meno di operato al ginocchio lo scorso 5 aprile e out per almeno un mese. Un colpo duro da assorbire, perché Gigi era stato tra i migliori in campo in entrambi i precedenti tra Olimpia e Efes in regular-season. Sempre escluso anche, risultato positivo a un controllo antidoping effettuato a inizio marzo dopo la trasferta ad Atene contro il Panathinaikos.

