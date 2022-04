L'Efes ha il secondo miglior attacco per produzione offensiva (83.1 punti segnati), è primo per valutazione (96.6), terzo per percentuale al tiro da due (56.8%), quinto per tiro da tre (37.1%) e ha un'ottima gestione del pallone (secondo per palle perse, con sole 11.1 a gara). E, sul perimetro, schiera la coppia di esterni potenzialmente più pericolosa, completa e devastante d'Europa. Vasilije Micic, MVP in carica, ha tenuto 18.1 punti e 4.7 assist a gara. Shane Larkin ne ha aggiunti 14.6 con 5.3 passaggi smarcanti.

In favore di Milano giocheranno il fattore-campo, favorevole nelle prime due gare e nell'eventuale "bella", e il vissuto recente. L'Olimpia è 4-0 nelle ultime due stagioni negli scontri diretti con l'Efes, battuto anche a Istanbul dopo un tabù durato 15 anni. In uno stranissimo duello tra squadre agli antipodi, l'eccellenza difensiva dell'Armani ha avuto la meglio sulla qualità offensiva degli avversari: l'Efes è una macchina in grado di realizzare vere e proprie esplosioni di punti, ma fatica se soffocata nei suoi due maggiori interpreti sul perimetro. E, nella sua metacampo, è spesso distratto. Gli 81 punti subiti a partita lo rendono la peggior difesa d'Europa a livello statistico. Ma, in generale, tutti gli indicatori numerici della qualità difensiva sono peggiori - e di molto - rispetto a quelli biancorossi.

I precedenti in regular-season: Milano è 2-0

75-71 facendo quadrato sulla sua compattezza difensiva nei due quarti centrali, decisivi con un parzialone da 47-28. Malcolm Delaney realizzò 16 punti con 5 assist, seguito dai 13 di Devon Hall e dai 12 di Shavon Shields. L'Olimpia riuscì a chetare Vasilije Micic (17 punti ma 5/17 al tiro e 4 palle perse) e Shane Larkin (13 punti con 5/10 e 5 turnover). Come detto, Milano ha battuto l'Efes nei due incontri di regular-season. Nel match del Forum , disputato lo scorso 15 ottobre in occasione della 4a giornata, l'Olimpia si imposefacendo quadrato sulla suanei due quarti centrali, decisivi con un parzialone da. Malcolm Delaney realizzò 16 punti con 5 assist, seguito dai 13 di Devon Hall e dai 12 di Shavon Shields. L'Olimpia riuscì a chetare Vasilije Micic (17 punti ma 5/17 al tiro e 4 palle perse) e Shane Larkin (13 punti con 5/10 e 5 turnover).

83-77 rimontando dal -15 dell'intervallo lungo (51-35) con una ripresa straordinaria su entrambi i lati del campo. L'Olimpia tenne l'Efes a soli 26 punti nel secondo tempo (10 nel terzo periodo) e si lanciò verso il successo con 14 punti di Gigi Datome, 13 di Devon Hall, 12 di Shavon Shields e 12 con 8 assist di Sergio Rodriguez, grande game-changer in uscita dalla panchina. Nella partita di ritorno , giocata meno di un mese fa, il 24 marzo, per la 32a giornata, Milano vinserimontando dal -15 dell'intervallo lungo (51-35) con una ripresa straordinaria su entrambi i lati del campo. L'Olimpia tenne l'Efes a(10 nel terzo periodo) e si lanciò verso il successo con 14 punti di Gigi Datome, 13 di Devon Hall, 12 di Shavon Shields e 12 con 8 assist di Sergio Rodriguez, grande game-changer in uscita dalla panchina.

AX Armani Exchange Milano-Anadolu Efes Istanbul: il calendario della serie playoff

gara 1 - AX Armani Exchange Milano vs Anadolu Efes Istanbul - martedì 19 aprile, ore 19.00

gara 2 - AX Armani Exchange Milano vs Anadolu Efes Istanbul - giovedì 21 aprile, ore 20.30

gara 3 - Anadolu Efes Istanbul vs AX Armani Exchange Milano - martedì 26 aprile, ore 19.30

gara 4* - Anadolu Efes Istanbul vs AX Armani Exchange Milano - giovedì 28 aprile, ore 19.30

gara 5* - AX Armani Exchange Milano vs Anadolu Efes Istanbul - martedì 3 maggio, ore TBD

Anadolu Efes Istanbul: il roster 2021-22

# Giocatore Ruolo Altezza 0 Shane Larkin play 182 1 Rodrigue Beaubois guardia 190 2 Chris Singleton ala 206 4 Dogus Balbay play 185 6 Elijah Bryant guardia 196 8 Tolga Gecim ala 206 11 Erten Gazi guardia 190 18 Adrien Moerman ala 202 19 Bugrahan Tuncer guardia 193 21 Tibor Pleiss centro 221 22 Vasilije Micic play/guardia 196 23 James Anderson ala 198 33 Filip Petrusev centro 211 42 Bryant Dunston centro 203 44 Krunoslav Simon guardia/ala 197 Coach Ergin Ataman - -

