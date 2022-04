Il momento è arrivato. Martedì 19 aprile, alle ore 19.00, l'apre la sua seconda avventura consecutiva nei playoff di Eurolega. L'Olimpia, terza al termine della regular-season ), sfiderà i campioni in carica dell', sesti, ma con un record finale () che non rispecchia la reale forza della squadra.

Sarà il primo incrocio nei playoff tra Milano e Anadolu Efes nell'epoca dell'Eurolega moderna. Ma i precedenti tra le due squadre, tra regular-season e Top 16, sono tanti, ben 32. Il bilancio pende in favore della formazione di Istanbul (20-12), ma l'Olimpia si è aggiudicata gli ultimi quattro scontri diretti, con un robusto 4-0 nelle ultime due stagioni.

Quest'anno, Milano si è imposta nel match di andata al Forum, disputato il 15 ottobre in occasione della quarta giornata, con il punteggio di 75-71 , spinta da una straordinaria prestazione difensiva nei due quarti centrali (soltanto 28 punti subiti). Malcolm Delaney fu il miglior realizzatore con 16 punti, seguito dai 13 di Devon Hall, dai 12 di Shavon Shields e dagli 11 di Gigi Datome, che sarà però costretto a saltare i playoff per un infortunio a un ginocchio

La gara di ritorno, disputata alla Sinan Erdem Hall di Istanbul lo scorso 24 marzo, in occasione del 32° turno, vide invece un grande successo dell'Olimpia in rimonta per 83-77 . Milano cancellò un primo tempo molto deficitario (51-36 all'intervallo lungo) con una ripresa di altissima qualità su entrambi i lati del campo. Gigi Datome fu top-scorer con 14 punti, sorretto dai 13 di Devon Hall, dai 12 di Shavon Shields e dai 12 con 8 assist di un ottimo Sergio Rodriguez, vero MVP della serata.