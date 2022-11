Eurolega per le squadre italiane: Segafredo Virtus Bologna cede in casa al PalaDozza per 84-79 contro l'Asvel Villeurbane nel Round 6. Si tratta del quarto ko per i bolognesi di Sergio Scariolo nella competizione, doloroso perchè la Virtus veniva dal successo brillante di Madrid col Real e perchè contro i francesi aveva giocato un super primo tempo toccando il +19 (42-23). Nella ripresa però l'Asvel è più deciso e nel finale più lucido e brillante: la squadra di TJ Parker viene trascinata dai 16 punti a testa di Lighty e Mathews, autori di triple molto pesanti, dai 14 punti di Noua e dalla leadership di De Colo, 12 con 5 assist e 3 rubate. Alla Segafredo, che perde 12 palloni nella ripresa (17 totali), non bastano i 14 punti di Teodosic, i 13 di Lundberg, i 12 di Bako e gli 11 di Ojeleye, senza dimenticare il debutto stagionale di Toko Shengelia, autore di 7 punti con 3 su 7 al tiro e 3 perse in 17'. Settimana difficile inper le squadre italiane: dopo il ko interno dell'Olimpia Milano col Real Madrid , anche lacede in casa al PalaDozza percontro l'nel Round 6. Si tratta del quarto ko per i bolognesi dinella competizione, doloroso perchè laveniva dal successo brillante di Madrid cole perchè contro i francesi aveva giocato un super primo tempo toccando il +19 (42-23). Nella ripresa però l'è più deciso e nel finale più lucido e brillante: la squadra diviene trascinata dai 16 punti a testa di, autori di triple molto pesanti, dai 14 punti die dalla leadership di, 12 con 5 assist e 3 rubate. Alla, che perde 12 palloni nella ripresa (17 totali), non bastano i 14 punti di, i 13 di, i 12 die gli 11 di, senza dimenticare il debutto stagionale di, autore di 7 punti con 3 su 7 al tiro e 3 perse in 17'.

La partita, importante tra due squadre con un record di 2 vinte e 3 perse, parte sui binari dell'equilibrio, Noua firma il +4 Asvel con una tripla, ma la Virtus reagisce grazie anche al debutto stagionale di Shengelia, sorpassa coi canestri di Bako e Weems, e al 10' conduce 22-18 proprio col primo canestro del georgiano. Nel secondo periodo la Segafredo cambia marcia, Teodosic diventa Mago Milos, segna e fa segnare, Shengelia mette la bomba del +11, il serbo piazza due magie per il +16, poi è Cordinier a segnare indisturbato in penetrazione il +19 sul 42-23. Sembra tutto troppo facile e infatti Villeurbane riordina le idee, De Colo e Noua tengono in piedi l'Asvel ma all'intervallo è comunque +14 sul 50-36.

Totalmente diversa la ripresa. I francesi hanno più benzina e forza, iniziano la rimonta coi canestri del solito Noua e del gigante Fall, e in un amen sono a -3 con la tripla di De Colo per il 59-56. La Virtus risponde con Lundberg e Ojelye, però l'Asvel è in scia e al 30' è 64-63 per i canestri di Lighty e Mathews, e i liberi del veterano Tyus. Il quarto periodo segna il sorpasso dei francesi con Jackson-Cartwright, poi è +4 sul 72-68: la Segafredo Bologna annaspa, in attacco non scova soluzioni facili, ma trova il modo di rimettere il naso avanti con Shengelia, Bako e Lundberg sul 74-72. Il sorpasso dura poco, Lighty colpisce da fuori, De Colo segna di classe in avvicinamento e Mathews chiude i conti con la bomba dell'80-74. Nel finale la Virtus prova a rimanere in vita e torna anche a -3 con una tripla di Teodosic ma ormai è tardi, l'Asvel vince con merito 84-79.

Virtus Segafredo Bologna - LDLC Asvel Villeurbane 79-84

Virtus Bologna : Cordinier 5, Belinelli, Pajola, Bako 12, Jaiteh 8, Lundberg 13, Shengelia 7, Hackett 2, Mickey 3, Weems 4, Ojeleye 11, Teodosic 14. All. Scariolo.

Asvel Villeurbane: Mathews 16, Polite, Noua 14, Kahudi 4, Tyus 4, De Colo 12, Fall 10, Lighty 16, Obasohan 6, Jackson-Cartwright 2, Pons. All. TJ Parker.

