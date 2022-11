Il primo derby italiano d'Eurolega dopo 17 anni è della Segafredo Virtus Bologna che si impone al Forum di Assago per 64-59 contro l'EA7 Emporio Armani Milano nel Round 7. La squadra di Sergio Scariolo, reduce da ko casalingo con l'Asvel, centra il terzo successo in Europa a fronte di quattro sconfitte e si porta a casa un altro scalpo prestigioso dopo quello di Madrid col Real; terzo ko in fila invece per la formazione di Ettore Messina che, senza Shields, Baron e Datome, segna appena 36 punti negli ultimi tre periodi ed è costretta ad alzare bandiera bianca, scivolando ora a 3-4 di record, lo stesso dei bianconeri.

A griffare questo Milano-Virtus d'Eurolega, il primo dopo la serie playoff del 1997 (25 anni fa), è il Mago Milos Teodosic, chirurgico con 15 punti con 5 su 6 dall'arco, di cui una allo scadere del primo tempo e una per sigillare il +9 a 31" dalla sirena. Nella Segafredo anche 14 punti e 5 rimbalzi di un solidissomo Mickey, 12 di un convincente Shengelia e 7 punti a testa di Cordinier e Lundberg. Nell'Armani, che chiude con un pessimo 5 su 20 da tre e un disastroso 14 su 28 ai liberi (7 su 12 per la Virtus), in doppia cifra Mitrou-Long, 13 punti, e Davies, 11, mentre Nik Melli chiude con 9 punti e 11 rimbalzi.

EA7 Emporio Armani Milano - Segafredo Virtus Bologna 59-64

Milano : Davies 11, Thomas 2, Mitrou-Long 13, Pangos 6, Tonut 1, Melli 9, Ricci 2, Hall 8, Hines 5, Voigtmann 1, Baldasso 1, Alviti ne. All. Messina.

: Davies 11, Thomas 2, Mitrou-Long 13, Pangos 6, Tonut 1, Melli 9, Ricci 2, Hall 8, Hines 5, Voigtmann 1, Baldasso 1, Alviti ne. All. Messina. Virtus Bologna: Cordinier 7, Belinelli ne, Pajola 2, Bako, Jaiteh 2, Lundberg 7, Shengelia 12, Hackett 1, Mickey 14, Weems ne, Ojeleye 4, Teodosic 15. All. Scariolo.

Messina: "Non giocavamo per una rivincita, ma per vincere, cosa ben diversa"

