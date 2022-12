La serie diche continua a schiacciare l'EA7 Emporio Armani Milano sul fondo della classifica di Eurolega ) non intacca la fiducia della presidenza nei confronti dell'operato di. Il coach dell'Olimpia, che copre anche il ruolo di President of Basketball Operations, aveva lasciato intendere un suo possibile passo indietro dopo il brutto ko interno contro l'Anadolu Efes Istanbul, poi smentito nel dopo-partita di ieri sera (martedì) con il Maccabi (" Fuggire dalla barca non servirebbe a nessuno ").