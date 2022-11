Una sconfitta resta una sconfitta e ora il record dice 4-6 dopo 10 turni di regular season di, ma lafa una grande figura in questo doppio turno e può anche rammaricarsi perchè ne esce a mani vuote. Dopo il ko in overtime di mercoledì ad Atene col Panathinaikos , la squadra disi arrendeal PalaDozza ai bi-campioni dell' reduci da una larghissima vittoria martedì al Forum contro Milano (5-5 il record dei turchi). Larisponde colpo su colpo, rimonta da -14 a -1, deve accusare anche l'espulsione di, e alla fine si inchina a, decisivo con 21 punti e la tripla del +4 a meno di un minuto dal termine. L'ex stella CSKA è affiancato da unda 19 punti e 8 rimbalzi, da unda 12 e 7 assist e da un, ex della gara, da 11 punti, mentresi ferma a 2 in 11' sul parquet. Per laa brillare è un altro ex CSKA Mosca come, 22 punti con 8 su 9 da due, in doppia cifra anchecon 15 punti a testa mentrechiudono a 6 in una serata da 7 su 30 da tre e 11 su 16 ai liberi, oltre alle 12 palle perse.