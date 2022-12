Ettore Messina a Milano non stanno andando bene (Sergio Scariolo, costretto ad incassare una tremenda batosta al Pireo, Il livello dell'EuroLega è estremamente alto da ogni punto di vista, abbiamo subito una lezione pesante su cosa significa affrontare una squadra che ha giocato più volte le Final Four", ha detto il coach della Segafredo. Se le cose pernon stanno andando bene ( 8 sconfitte di fila dopo quella di OAKA col Panathinaikos ), non va molto meglio per, costretto ad incassare una tremenda batosta al Pireo, 117-71 contro l'Olympiacos , il quarto ko consecutivo, l'ottavo in 12 gare di Eurolega. "", ha detto il coach della

Abbiamo subito una lezione pesante su cosa significa affrontare una squadra che ha giocato più volte le Final Four

Nell'intervista post partita ha detto ancora: "Dobbiamo imparare molto, io come allenatore, tutti i giocatori, per avere la giusta considerazione di dove siamo. E questo è tutto. Una dura sconfitta, dobbiamo solamente dire a tutti che ci dispiace, soprattutto ai nostri tifosi, e ricominciare a lavorare per preparare le prossime partite".

In conferenza stampa Sergio Scariolo ha poi aggiunto: "Non credo sia il caso di scendere in dettagli tecnici. Quando le cose vanno male, poi vanno peggio. Siamo preoccupati per gli infortuni di Ojeleye e Pajola. Shengelia ha giocato alcuni minuti, di fatto per lui è come se la stagione ricominciasse ora". Semi Ojeleye è andato dritto negli spogliatoi dopo un'azione nel primo quarto per un problema al polpaccio (soleo) mentre Alessandro Pajola non è più rientrato dopo un infortunio alla spalla in seguito ad un contatto fortuito con Sloukas.

