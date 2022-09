MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO - Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, quinta e ultima partita della fase a gironi di Eurobasket 2022. Il risultato sarà ininfluente per la classifica di entrambe le squadre . Complice il successo di 5 punti della Croazia sull'Ucraina nella prima partita del pomeriggio, gli Azzurri sono condannati al, e a incrociare così la vincente del Gruppo C:(4-0) e(3-1) si sfidano in contemporanea nello scontro diretto al vertice, con la formazione balcanica nettamente favorita. La Gran Bretagna, sempre battuta finora (0-4), è invece destinata a chiudereanche in caso di successo (è sfavorevole lo scontro diretto con l'Estonia).