Gabriele Procida e Matteo Spagnolo sono i primi due giocatori tagliati da Gianmarco Pozzecco nel cammino che va verso gli Europei del 2022, dei quali l'Italia ospiterà un girone al Mediolanum Forum di Milano. La comunicazione è arrivata tramite il sito della FIP. I due, si legge, sono stati autorizzati a lasciare il raduno di Pinzolo.

I due giovani prospetti azzurri, entrambi scelti al Draft NBA poche settimane fa, sono stati salutati così dal Poz: “Gabriele e Matteo hanno davanti a loro il futuro a giudicare dal talento pazzesco, confermato anche dal Draft NBA. Li ringrazio, e non sono parole di convenienza, per l’impegno profuso in questi giorni e per aver confermato, dopo ciò che mi avevano detto i loro compagni e lo staff, di essere anche due bravi ragazzi"

Il ct azzurro prosegue: "Mi ha fatto soffrire prendere queste decisioni in un contesto dove le cose stanno procedendo in armonia, ma è inevitabile. Non voglio chiamarli ‘tagli’ perché l’avventura Azzurra è lunga e si snoda su più competizioni anche durante l’anno. Tutti coloro che non sono qui oggi potranno essere protagonisti alla prossima occasione in un’ottica di gruppo allargato“.

Restano così 15 i giocatori che faranno parte del gruppo nel momento in cui si andrà a disputare, al PalaDozza di Bologna, la prima di due amichevoli di lusso contro la Francia (si replica il 16 a Montpellier):

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Boston Celtics – NBA)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A|X Armani Exchange Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, A|X Armani Exchange Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

Dopo i due confronti con i transalpini, gli azzurri andranno ad Amburgo il 19 e 20 per giocare con Serbia e una tra Repubblica Ceca e Germania, quindi ci saranno gli impegni di qualificazione ai Mondiali il 24 contro l’Ucraina (a Riga, in Lettonia) e il 27 al PalaLeonessa di Brescia contro la Georgia. Poi, dal 2 settembre, tempo d’Europa.

