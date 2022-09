83-62), l'Italbasket si ritrova ad affrontare una delle candidate più agguerrite per la medaglia d'oro. Sabato 3 settembre, alle ore 21.00, Giannis Antetokounmpo e la pletora di star di Eurolega a disposizione di coach Dimitris Itoudis. Neanche il tempo di iniziare, ed è subito big-match. A una manciata di ore di distanza dalla larga vittoria al debutto sull'Estonia ), l'Italbasket si ritrova ad affrontare una delle candidate più agguerrite per la medaglia d'oro. Sabato 3 settembre, alle ore 21.00, il Mediolanum Forum di Assago sarà sold-out per godersi il talento sovrumano die la pletora di star di Eurolega a disposizione di coach Dimitris Itoudis.

Oltre all'intera famiglia di origine nigeriana (presenti anche i fratelli di Giannis, Thanasis e Kostas), la nazionale greca schiera una batteria di giocatori di alto livello, protagonisti anche nella massima competizione continentale. La regia è affidata alla coppia di grandi veterani Nick Calathes e Kostas Sloukas. Il ruolo di ala è profondissimo con Kostas Papanikolaou e Ioannis Papapetrou. Sul perimetro può impazzare Tyler Dorsey, statunitense con mamma di origine greche e fresco di nuovo contratto con i Dallas Mavericks. E nonostante la Grecia possa proporre con continuità un assetto futuristico di ali iper-versatili, ci sono sempre i 217 cm di Georgios Papagiannis pronti per essere utilizzati a protezione del ferro e per costruire quintetti più strutturati, fisici e tradizionali.

Ad

Giannis Antetokounmpo a colloquio con coach Dimitris Itoudis, Grecia, Eurobasket 2022 Credit Foto Getty Images

Europei Italia-Grecia, Europei 2022: quando e dove vederla 2 ORE FA

Anche la Grecia ha debuttato a Eurobasket 2022 con una vittoria nel big-match di venerdì pomeriggio contro la Croazia, altra squadra con ambizioni di medaglia. E un'ulteriore successo contro l'altra avversaria di livello del Gruppo C le darebbe la certezza ormai matematica di centrare il primo posto nel girone. I protagonisti al debutto? Risposta quasi scontata. Giannis ha brillato con 27 punti, 11 rimbalzi, 6 assist e la schiacciata decisiva nel finale, mentre Dorsey ne ha realizzati altrettanti con un ottimo 5/9 dall'arco.

Giannis si può fermare?

L'Italia ha chance? Gli Azzurri partono sfavoriti, ma non battuti. L'estro di Giannis si può frenare, limitare, ma non certo cancellare. Coach Gianmarco Pozzecco ha una serie di carte a disposizione. Simone Fontecchio potrebbe agire da stopper primario sul perimetro, anche se un compito di questo genere, molto gravoso, andrebbe a togliergli brillantezza sulla metacampo opposta, dove è ormai salito al ruolo di go-to-guy. Ma l'assetto dinamico e versatile con cui è stata costruita la squadra permetterà al sistema difensivo di reggere potenzialmente anche sui cambi e in fase di aiuto, con la possibilità di utilizzare big-man di grande qualità difensiva come Nik Melli, Achille Polonara e Pippo Ricci.

Certo, sarà necessario un gigantesco lavoro collettivo per imbrigliare una squadra con un numero sterminato di opzioni offensive a disposizione, capace di dominare e vincere partite anche con la coppia Calathes-Sloukas e i siluri di Dorsey. Impossibile, infine, lesinare su fisicità e spirito di sacrificio. La Grecia è una squadra esperta, cinica, atletica, muscolare e potente. Reggere a rimbalzo e sui mismatch è la parola chiave.

Giannis Antetokounmpo e Nick Calathes, Grecia, Eurobasket 2022 Credit Foto Getty Images

La Grecia a Eurobasket 2022

# Giocatore Ruolo #2 Tyler Dorsey Guardia #4 Michail Lountzis Playmaker #5 Giannoulis Larentzakis Guardia #7 Dimitrios Agravanis Ala Grande #8 Nick Calathes Playmaker #10 Kostas Sloukas Playmaker #14 Georgios Papagiannis Centro #16 Kostas Papanikolaou Ala Piccola #19 Ioannis Papapetrou Ala Piccola #34 Giannis Antetokounmpo Ala Piccola #37 Kostas Antetokounmpo Ala Grande #43 Thanasis Antetokounmpo Ala Grande Coach Dimitris Itoudis -

Italia-Grecia: quando e dove vederla

La sfida tra Italia e Grecia, secondo turno del Girone C a Eurobasket 2022, si giocherà sabato 3 settembre 2022, alle ore 21:00, sul parquet del Mediolanum Forum di Assago (Milano). La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport Arena (204) con telecronaca di Flavio Tranquillo e commento tecnico di Davide Pessina, mentre in LIVE-Streaming sarà visibile su NOW TV ed ELEVEN Sports. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dell'incontro e commenti post-gara.

Datome: "Molto bene la prima, il pubblico è fondamentale"

Europei Italia-Grecia, Europei 2022: quando e dove vederla 2 ORE FA