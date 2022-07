Gianmarco Pozzecco ha definito le sue scelte, che si traducono nei 12 giocatori per la sua prima partita ufficiale da allenatore della Nazionale italiana. E sarà subito gara importante, con l’Olanda (domani, ore 19:30) per l’ultimo confronto della E sarà subito gara importante, con l’Olanda (domani, ore 19:30) per l’ultimo confronto della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2023 (gruppo H).

Questi i portacolori azzurri che cercheranno la vittoria , importante perché darebbe il primo posto nel raggruppamento e due punti in più nella seconda fase (in cui l’Italia si incrocerà con il girone G di Spagna, Ucraina e Georgia):

Ad

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, UNICS Kazan – Russia)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Saski Baskonia – Spagna)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A|X Armani Exchange Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, A|X Armani Exchange Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Fenerbahce Beko – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

Basket Brindisi, accordo biennale con Bruno Mascolo 20 ORE FA

Gli esclusi

Non proseguiranno il raduno, e sono stati dunque lasciati liberi di rientrare, Diego Flaccadori, Davide Alviti, Luca Severini e Tomas Woldetensae.

Di contro, questo è il roster olandese guidato da Maurizio Buscaglia, in quello che è un vero e proprio derby italiano delle panchine:

#0 Yannick Franke (1996, 197, G, MoraBanc Andorra – Spagna)

#1 Keye van der Vuurst de Vries (2001, 191, P, Filou Ostenda – Belgio)

#3 Boy van Vliet (1994, 193, G, Heroes Den Bosch)

#5 Leon Williams (1991, 189, G, Groningen)

#6 Worthy de Jong (1988, 194, G, Zorg en Zekerheid Leiden)

#7 Marijn Ververs (1998, 194, G, Zorg en Zekerheid Leiden)

#9 Mohamed Kherrazi (1990, 200, A, Heroes Den Bosch)

#12 Thomas van der Mars (1990, 208, C, Heroes Den Bosch)

#13 Roeland Schaftenaar (1988, 211, A/C, Leyma Coruna – Spagna)

#14 Jesse Edwards (2000, 211, C, Syracuse University – NCAA)

#30 Olaf Schaftenaar (1993, 208, A, CSU Sibiu – Romania)

#32 Matt Haarms (1997, 221, C, Fraport Skyliners – Germania)

#33 Jito Kok (1994, 205, C, Proximus Spirou – Belgio)

#90 Charlon Kloof (1990, 190, G, FC Porto – Portogallo)

Queste le parole di Pozzecco alla vigilia: “Inutile sottolineare l’importanza della gara contro i Paesi Bassi. I nostri avversari sono abituati a giocare insieme e questo rappresenta per loro un vantaggio. Noi dovremo cercare di correre e controllare i rimbalzi in difesa. In questi giorni abbiamo visto, nelle qualificazioni al Mondiale, risultati a sorpresa e squadre blasonate andare in difficoltà contro avversari sulla carta apparentemente meno quotati.L’attenzione dovrà essere massima anche perché contro i Paesi Bassi sarà la prima di un nuovo corso tecnico. In queste due settimane abbiamo inserito concetti che cominceremo a sviluppare già domani ma che troveranno continuità e fluidità nel corso dell’estate fino all’Europeo. Sono comunque molto contento di come i ragazzi si siano allenati fin qui“.

Italbasket, ci hai fatto sognare! Il film dell'Olimpiade

Serie A Scafati apre il mercato: il primo colpo è Mike Henry, ex Trieste UN GIORNO FA