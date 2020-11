Ancora qualche giorno, giovedì o venerdì al massimo, sapremo quando inizierà la stagione NBA 2020-21 . Secondo Shams Charania di The Atheltic , sul piatto ci sono due opzioni: il 22 dicembre , la data preferita dalla lega , o il 18 gennaio , il Martin Luther King Day , prediletta invece dalla maggioranza delle stelle e dai giocatori. Se qualche giorno fa sembrava scontato che si arrivasse ad uno scontro e che questo avrebbe portato a posticipare il via nel 2021, ora la situazione sembra leggermente cambiata: infatti, dopo diverse call con Michelle Roberts , presidente dell' NBPA , l'associazione giocatori, gli stessi protagonisti del parquet si sarebbero convinti che iniziare prima di Natale è praticamente inevitabile .

Come già riportato nei giorni scorsi da ESPN , iniziare il 22 dicembre permetterebbe alla NBA di sfruttare gli introiti del periodo natalizio , sia in termini di ricavi dalle TV , sia dal merchandising, di finire prima delle Olimpiadi di Tokyo evitando interferenze in termini televisivi, e inoltre di tornare ad un calendario più tradizionale dalla stagione 2021-22 . Ci sarebbe inoltre il timore che gli stessi network televisivi vogliano rinegoziare i contratti in caso di partenza a gennaio, perdendo appunto i tradizionali "Christmas games", le partite di Natale.

The Athletic ha parlato anche delle questioni salariali dei giocatori e di quanto siano costretti a rinunciare: NBA e NBPA potrebbero accordarsi su una cifra tra il 15% e il 25% dello stipendio di ogni giocatore da "accantonare" in caso di altre perdite per la lega su un arco di 3 anni. In termini di salary cap, si sta facendo di tutto per tenerlo fisso sui 109 milioni di dollari, con 132 la soglia per la "luxury tax", la tassa di lusso.