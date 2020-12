I Los Angeles Lakers completano la loro off-season sul mercato con la firma più importante e attesa, quella di Anthony Davis! Dopo l'estensione di 2 anni di LeBron James, ecco il rinnovo di contratto al massimo salariale per l'All Star di Chicago: 5 anni per 190 milioni di dollari complessivi con opzione di uscita dopo la quarta stagione, nell'estate 2024. Non c'erano dubbi che l'ex Pelicans fosse rimasto in gialloviola ma ora c'è la certezza e i campioni in carica possono sognare in grande per almeno altri 3 anni, quelli garantiti dalla coppia James-Davis, a meno di clamorose e al momento non preventivabili partenze. "AD" era arrivato a Los Angeles nell'estate 2019 da New Orleans in uno scambio che aveva portato in Louisiana, tra gli altri, Brandon Ingram, Lonzo Ball e Josh Hart.