Basket

NBA, Davis: “Titolo per Kobe, ci guarda orgoglioso da lassù”

E' stato uno dei giocatori chiave per la vittoria del titolo n.17 dei Lakers: Anthony Davis però non dimentica chi li ha spronati e chi li ha ispirati con il proprio esempio. "Questo titolo è per Kobe".

00:00:51, 118 Visualizzazioni, un' ora fa