Steph Curry è tornato! Nella notte il playmaker dei Golden State Warriors ha messo a referto la bellezza di 62 punti in quasi 37 minuti sul parquet, trascinando così i californiani al successo contro i Portland Trail Blazers (122-137). Il tre volte campione NBA ha fatto registrare così il suo nuovo career-high in NBA in punti segnati, migliorando il record precedente che era di 54 punti realizzato il 27 Febbraio 2013 contro i New York Knicks al Madison Square Garden. Contro i Portland Trail Blazers Curry ha tirato con il 58.1% dal campo (18/31) e con il 94.7% dalla lunetta ma soprattutto ha realizzato 8 triple su 16 tentate (50% da 3).