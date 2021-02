Una settimana da film per Sergio Scariolo, un film col lieto fine. L'allenatore italiano, spagnolo d'adozione, è stato infatti protagonista di sette giorni tutt'altro che comuni: il 19 febbraio infatti era a Gliwice, in Polonia, per guidare la Spagna di cui è ct nelle qualificazioni a Eurobasket 2022, ieri, 26 febbraio, era a Tampa, in Florida, e ha dovuto dirigere i Toronto Raptors da head coach visto che Nick Nurse e altri membri dello staff sono stati fermati della NBA per il protocollo anti-Covid. Già che c'era, Scariolo ha centrato la sua prima vittoria da allenatore in NBA visto che i Raptors hanno superato 122-111 gli Houston Rockets grazie a 30 punti di Powell, 25 di VanVleet e alla tripla doppia da 20 punti, 11 rimbalzi e 10 assist del veterano Kyle Lowry. Proprio Lowry a fine partita ha consegnato a Scariolo il pallone del match come ricordo per il primo successo, e l'allenatore italiano è stato festeggiato dalla squadra nello spogliatoio.

Scariolo diventa il secondo allenatore italiano a vincere una gara NBA dopo Ettore Messina, che ci riuscì coi San Antonio Spurs da vice di Gregg Popovich, e si gode questo successo: "Naturalmente è stata una situazione molto particolare, per tutto quello che è capitato nel pomeriggio. La partita non è stata assolutamente semplice, ma alla fine siamo riusciti a portarla a casa". Poi, sulla sua settimana molto particolare, ha aggiunto: "Più che una risposta, sarebbe la trama di un libro...". Infine, sulla festa in spogliatoio: "Lowry è molto attento a queste piccole cose, quelle che ci fanno sentire come fossimo una famiglia. Tutti i giocatori sono stati carini, mi hanno festeggiato, però sono stati anche molto rispettosi. Prima, durante e dopo la partita si sono comportati da grandi protagonisti perchè c'era comunque una gara difficile da vincere".

Scariolo, che probabilmente dovrà dirigere altre partite finchè Nurse non potrà tornare in panchina, è stato "salvato" dall'isolamento cui era obbligato dopo il rientro dall'Europa, lui che dal 2018 è assistente allenatore dei Raptors e anche ct della Spagna, un doppio incarico molto raro di questi tempi. Col tempo ha imparato a gestirsi e a calarsi al meglio in entrambi i ruoli: "Per me è incredibile vivere questa esperienza nel miglior basket al mondo. In Europa ho imparato tanto, soprattutto sulla gestione, ma anche adesso sto continuando ad imparare. E ho capito che se uno si adatta e riesce ad accantonare il suo ego, può perfettamente calarsi con lealtà, con efficacia e con professionalità dal ruolo di capo a quello di assistente allenatore".

