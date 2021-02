Basket

Basket, NBA: Draymond Green "I giocatori devono essere trattati con rispetto"

Al termine della gara vinta contro Cleveland, la stella dei Warriors Draymond Green si sfoga in difesa dei diritti dei giocatori dopo che proprio i Cavs hanno messo fuori squadra Andre Drummond in attesa di scambiarlo: "E' ridicolo, i giocatori meritano rispetto, la NBA deve proteggerli. Non è giusto che le franchigie possano dire e fare ciò che vogliono".

