NBA, Westbrook dopo il record: "Sono il miglior playmaker della lega"

NBA - Con i 28 punti, 21 assist e 13 rimbalzi messi a referto contro Atlanta, Russel Westbrook ha raggiunto quota 182 triple doppie in carriera in NBA superando Oscar Robertson in vetta alla classifica all-time: queste le sue parole al termine della sfida.

00:00:32, un' ora fa