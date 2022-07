Alessandro Pajola vivrà il suo debutto in Eurolega con la Virtus Segafredo Bologna. Sarà un traguardo molto significativo dopo Tra poco più di due mesi,vivrà il suo debutto in Eurolega con la. Sarà un traguardo molto significativo dopo la conquista dell'Eurocup e la seconda finale-scudetto consecutiva giocata in Italia, ma in attesa di muovere i primi passi sul massimo palcoscenico continentale, il playmaker anconetano ha voluto vivere la sua prima esperienza oltreoceano disputando la Summer League di Las Vegas con i Dallas Mavericks

Nonostante non sia mai stato scelto al draft e nemmeno seguito da qualche franchigia particolare, Pajola ha avuto molto spazio nelle quattro gare disputate nel Nevada, con 21 minuti di media. Le sue statistiche non sono da capogiro (2.5 punti, 1.8 rimbalzi, 4.5 assist e 2.0 recuperi) ma il pubblico di Las Vegas ne ha subito apprezzato energia e passione (oltre alla capigliatura curiosa), lanciando sui social l'hashtag #signPajola. Al rientro in Italia, ha parlato della sua esperienza in un'intervista concessa al Corriere Adriatico.

Ad

Alessandro Pajola in palleggio nella partita tra Dallas Mavericks e Chicago Bulls, Summer League 2021-22 Credit Foto Getty Images

NBA Due azzurri in Summer League: debutti per Pajola e Spagnolo 09/07/2022 A 07:55

"La NBA non è un assillo, anche perché gioco in un club quotatissimo come la Virtus Bologna, che è migliorato di anno in anno. Ma se capiterà l'occasione di valutare la NBA... vedremo il da farsi, che sia ora o tra qualche anno. Ho preferito, come sempre, concentrarmi sul momento, cercando di dare il massimo anche nella Summer League che ho disputato con i Dallas Mavericks. La Summer League è una vetrina per molti giocatori e ho trovato un livello molto alto. Non posso paragonare le due categorie perché non ho giocato in NBA, ma immagino che lì il livello si alzi ulteriormente".

Abbio: "Fate giocare gli italiani, Pajola è un esempio"

Serie A Virtus Bologna, patron Massimo Zanetti inibito fino al 4 novembre 20 ORE FA