Per la terza stagione consecutiva in NBA ci sarà il torneo Play-In a fare da antipasto allo spettacolo dei Playoffs e, come lo scorso anno, a partecipare non saranno soltanto l'ottava e la nona in classifica di ciascuna Conference, ma la rosa delle coinvolte è stata allargata anche alle formazioni piazzatesi al settimo e al decimo posto. Ad Est coinvolti i Brooklyn Nets di Durant e Irving, partiti con ambizioni da titolo e poi falcidiati da infortuni e dall'addio di Harden, ma anche gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari, finalisti ad Est nel 2021, e i Cleveland Cavaliers, sorpresa ad Est per buona parte della regular season fino agli infortuni di Allen e Mobley che li hanno fatti crollare. Ad Ovest riflettori sui Timberwolves, coi talenti Towns ed Edwards, sui Clippers, protagonisti di una grande annata pur senza Leonard e per buona parte senza George, e sui Pelicans, arrivati al Play-In anche senza Zion Williamson, senza scordare i soliti Spurs di coach Popovich.

Eastern Conference:

7a - Brooklyn Nets

8a - Cleveland Cavaliers

9a - Atlanta Hawks

10a - Charlotte Hornets

Western Conference:

7a - Minnesota Timberwolves

8a - Los Angeles Clippers

9a - New Orleans Pelicans

10a - San Antonio Spurs

Come funziona il Play-In?

Partecipano dunque le squadre classificate dal 7° al 10° della Eastern e della Western Conference, e in palio ci sono gli ultimi due posti per accedere alla griglia dei Playoffs che scattano sabato 16 aprile e saranno, come da tradizione, con serie al meglio delle 7 gare fino alle NBA Finals. Come già detto, il Play-In si gioca in partita secca: le settime e ottave avranno due chance per conquistare la post season e basterà loro una vittoria, nona e decima una chance soltanto e dovranno vincere due gare per entrare nel tabellone.

Al primo turno si sfidano 7a contro 8a, e 9a contro 10a: la vincente tra 7a e 8a accede al tabellone Playoffs come 7a, mentre la perdente tra 9a e 10a è matematicamente eliminata. L'ultimo posto Playoffs, l'8°, andrà a chi la spunta nella sfida tra la perdente del match tra 7a e 8a, e la vincente tra 9a e 10a. Le due eliminate del Play-In non parteciperanno ai Playoffs ma rientreranno nella Lotteria che deciderà l'ordine delle prime 14 scelte al Draft.

Il calendario del Play-In

Nella notte fra martedì 12 e mercoledì 13 aprile scendono in campo 7 e 8 delle rispettive Conference con le due partite del primo turno, nella notte fra mercoledì 13 e giovedì 14 aprile tocca invece ai seed 9 e 10. Poi il secondo turno, con le ultime due partite nella notte fra venerdì 15 e sabato 16 aprile, giorno in cui fra l'altro scattano i Playoffs.

Mercoledì 13 aprile ore 01.00 - Brooklyn (7a) vs Cleveland (8a)

Mercoledì 13 aprile ore 03.30 - LA Clippers (7a) vs Minnesota (8a)

Giovedì 14 aprile ore 01.00 - Atlanta (9a) vs Charlotte (10a)

Giovedì 14 aprile ore 02.30 - New Orleans (9a) vs San Antonio (10a)

Sabato 15 aprile - Perdente 7-8 vs Vincente 9-10 (Est)

Sabato 15 aprile - Perdente 7-8 vs Vincente 9-10 (Ovest)

