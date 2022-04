Nel primo match in programma vittoria casalinga dei Brooklyn Nets (44-38) sugli Indiana Pacers (25-57) per 134-126. Brooklyn parte subito forte (41-29), gestendo poi il vantaggio accumulato nei quarti successivi con Indiana che non riesce ad avvicinarsi abbastanza per provare ad impensierire i Nets che si aggiudicano la sfida del Barclays Center e si piazzano al settimo posto nella Eastern Conference. Tripla doppia per Kevin Durant (20 punti, 10 rimbalzi e 16 assist) e 35 punti di Kyrie Irving nelle fila della squadra di Steve Nash, mentre per i Pacers Tyere Haliburton chiude con una doppia doppia da 17 punti e 10 assist.

Vincono in casa anche i Charlotte Hornets (43-39) sui Washington Wizards (35-47) col punteggio di 124-108. La franchigia della South Carolina costruisce il proprio successo nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato chiuso sul +6: terzo quarto da 33-28 ed ultima frazione da 35-26 di parziale, con Washington che non riesce a replicare alle fiammate degli Hornets che vanno così a vincere per posizionarsi al decimo posto in graduatoria accedendo al play-in. Sfiora la tripla doppia LaMelo Ball con 24 punti, 10 rimbalzi e 9 assist; sonno 25, invece, i punti messi a referto da Terry Rozier. Per i Wizards, invece, 21 punti di Rui Hachimura e 20 di Corey Kispert.

Successo casalingo anche per i Cleveland Cavaliers (44-38), che prevalgono sui campioni in carica dei Milwaukee Bucks (51-31) per 133-115. La squadra dell’Ohio piazza subito un parziale da 46-20 che indirizza il match sui binari giusti, con i Bucks che trovano una reazione solo nell’ultima frazione quando oramai i Cavaliers hanno preso un importante margine di sicurezza che gli consente di vincere la sfida e posizionarsi all’ottavo posto in graduatoria (Cleveland incrocerà Brooklyn nel play-in). Doppia doppia per il rientrante Evan Mobley (18 punti e 10 rimbalzi), con 23 punti del finlandese Lauri Markkanen. Tra le fila dei Bucks, invece, 27 punti di Giannis Antetokoumpo e due giocatori in doppia doppia: Jordan Nwora (24 punti e 10 rimbalzi) e Sandro Mamukelashvili (28-13 nelle medesime voci statistiche).

Colpo in trasferta per gli Atlanta Hawks (43-39) sugli Houston Rockets (20-62) col punteggio di 114-130. Ospiti che trovano subito un break nel primo quarto (24-35) portando l’inerzia del match dalla propria parte, con i texani che non riescono a trovare la forza per rimanere agganciati agli Hawks che centrano il successo che gli consente di chiudere al nono posto in classifica (Atlanta sfiderà Charlotte nel play-in che inizierà tra pochi giorni). Trae Young firma una doppia doppia da 28 punti e 11 assist, insieme ai 26 punti di un ottimo Danilo Gallinari. Doppia doppia anche per Clint Capela (18 punti e 13 rimbalzi), mentre per i Rockets il miglior realizzatore è Jalen Green con 41 punti.

Vincono fuori-casa anche i Boston Celtics (51-31) sui Memphis Grizzlies (56-26) per 110-139. Alla franchigia del Massachusetts è sufficiente piazzare l’allungo decisivo nel primo tempo, con un parziale da 24-40 nel secondo quarto che taglia le gambe ai padroni di casa lasciando poche possibilità di replica nella ripresa. Jason Tatum trascina i suoi con 31 punti, insieme alla doppia doppia di Daniel Theis (11 punti e 10 rimbalzi). Per i Grizzlies, invece, tripla doppia di John Konchar (17 punti, 13 rimbalzi e 10 assist) e doppia doppia di Santi Aldama (20 punti e 10 rimbalzi).

Affermazione al Madison Square Garden di New York per i Knicks (37-45) sui Toronto Raptors (48-34) per 105-94. I padroni di casa mettono le basi per il successo finale nel primo quarto (31-22) e nell’ultima frazione (32-22), con i canadesi che hanno un timido sussulto nella parte centrale di match ma non basta per provare ad espugnare il Madison Square Garden. Immanuel Quickley piazza una tripla doppia da 34 punti, 10 rimbalzi e 12 assist, mentre Obi Toppin mette a referto la doppia doppia con 42 punti e 10 rimbalzi. Miglior realizzatore dei Raptors, invece, è Raptors Chris Boucher con 21 punti.

Successo nel ‘derby’ della Florida per gli Orlando Magic (22-50) sui Miami Heat (53-29) col punteggio di 125-111. Dopo un primo quarto in perfetta parità (31-31), i padroni di casa mettono la freccia nel secondo parziale (37-29) prendendo un buon margine sugli avversari e conservandolo fino alla sirena finale. Doppia doppia per Mo Bamba (21 punti e 10 rimbalzi), così come per Moritz Wagner (14 punti e 11 rimbalzi) e Markelle Fultz (10 punti e 15 assist). Agli Heat non bastano i 40 punti e 10 rimbalzi di Victor Oladipo.

Chiudono la regular season con una vittoria anche i Philadelphia 76ers (51-31), che battono i Detroit Pistons (23-59) per 118-106. Dopo tre quarti equilibrati i 76ers piazzano la zampata decisiva nell’ultimo quarto (25-18), con Detroit che sembra non averne abbastanza per replicare lasciando prendere ai padroni di casa il margine sufficiente per chiudere la sfida sul +12. Shake Milton mette a referto 30 punti, insieme ai 25 di Paul Reed e Tyrese Maxey. Per i Pistons, invece, 20 punti e 10 rimbalzi di Luka Garza.

Vincono in trasferta i Chicago Bulls (46-36) sui Minnesota Timberwolves (46-36) col punteggio di 120-124. La franchigia dell’Illinois mette subito la testa davanti nel primo tempo con due quarti da 21-33 e 26-37, prendendo così il largo. Reazione veemente dei padroni di casa nel terzo quarto (40-27), che però non sarà sufficiente per ribaltare la partita in proprio favore. Patrick Williams chiude con 35 punti segnati, insieme ai 27 di Ayo Dosunmu. Miglior realizzatore per Minnesota, invece, Nathan Knight con 17 punti.

Sono i Dallas Mavericks (52-30) ad aggiudicarsi il ‘derby’ texano battendo i San Antonio Spurs (34-48) per 130-120. Il match rimane equilibrato per i primi due quarti, poi nel terzo i padroni di casa aumentano i giri del proprio motore con un parziale da 38-23 che gli consente di scavare un solco incolmabile per gli Spurs andando così a vincere la sfida. Flirta con la tripla doppia Luka Doncic (26 punti, 8 rimbalzi e 9 assist), mentre a San Antonio non bastano i 24 punti di Keldon Johnson e la doppia doppia di Jakob Poeltl (12 punti e 10 assist).

Serve un overtime ai Los Angeles Lakers (33-49) per prevalere sui Denver Nuggets (48-34) col punteggio di 141-146, congedandosi da una stagione che ha visto i giallo-viola terminare all’undicesimo posto e quindi fuori dai giochi per la post-season. Partita molto equilibrata, con nessuna delle due squadre che vuole cedere lottando colpo su colpo: dopo 48’ il punteggio è in perfetta parità sul 135-135. Nell’overtime sono i californiani a sbagliare meno, con Denver che non trova il guizzo per rimettere la testa davanti. Non ci sono i Big Three (LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook), ma per i Lakers Austin Reaves firma una tripla doppia da 31 punti, 16 rimbalzi e 10 assist. Sono 41, invece, i punti messi a referto da Malik Monk. Per i Nuggets, invece, 25 punti di Markus Howard e 24 di Bryn Forbes.

Netta vittoria per l’altra squadra di Los Angeles ovvero i Clippers (42-40), che espugnano la Chesapeake Energy Arena di Oklahoma City battendo i Thunder (24-58) per 88-138. Match mai in discussione, con i californiani che lasciano i padroni di casa sotto i venti punti segnati in ben due quarti (16-39 nel primo e 16-29 nel terzo) involandosi così verso il successo con ben quaranta punti di margine alla sirena finale. Amir Coffey trascina i Clippers con una doppia doppia (35 punti e 13 rimbalzi), insieme ai 20 punti di Luke Kennards. Miglior realizzatore per i Thunder, invece, Jaylen Hoard con 14 punti e 15 rimbalzi.

Vincono in trasferta anche i Golden State Warriors (53-29) sui New Orleans Pelicans (36-46) col punteggio di 107-128. Golden State piazza un secondo quarto da 22-41 che si rivelerà decisivo per la vittoria finale, con i Pelicans che non riescono a rispondere prontamente agli ospiti cedendo alla distanza. Klay Thompson segna 41 punti, mentre Jordan Poole chiude con 22 punti messi a referto. Tra i Pelicans, invece, 19 punti per Naji Marshall.

Sconfitta casalinga per i Phoenix Suns (64-18), battuti dai Sacramento Kings (30-52) per 109-116. Gli ospiti californiani mettono la freccia subito nel primo quarto (24-33), con la franchigia dell’Arizona che trova una timida reazione nel terzo quarto (19-26) senza però riuscire ad impensierire quel che basta i Kings che vanno così a vincere. Tre giocatori di Sacramento mettono a segno 19 punti ciascuno: Justin Holiday, Damian Jones e Donte DiVincenzo. Doppia doppia, invece, per Davion Mitchell (18 punti e 15 assist). Top scorer dei Suns è Landry Shamet con 27 punti.

Nell’ultimo match che chiudeva la lunga notte NBA gli Utah Jazz (49-33) battono a domicilio i Portland Trail Blazers (27-55) col punteggio di 80-111. Dopo un primo quarto chiuso con un punteggio basso (19-16), la franchigia di Salt Lake City innesta le marce alte e piazza due parziali da 21-36 e 16-26 che fanno pendere l’inerzia della partita dalla propria parte: Portland non riesce a reagire nemmeno nella frazione conclusiva, con i Jazz che non alzano il piede dall’acceleratore incrementando il proprio vantaggio fino al +31 finale. Doppia doppia per Rudy Gobert (18 punti e 13 rimbalzi), mentre Juancho Hernangomez mette a segno 22 punti. Per i Trail Blazers, invece, 20 punti di Reggie Perry e 13 di Ben McLemore.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (11 APRILE)

