Embiid capocannoniere: è storia!

Per la prima volta dopo la stagione 1999/2000 un centro chiude al comando nella classifica dei punti messi a referto nella Regular Season di NBA. Allora fu Shaquille O'Neal dei Los Angeles Lakers a trionfare, ora è Joel Embiid dei Philadelphia 76ers a guardare tutti dall'alto in basso con la bellezza di 2079 punti realizzati per una spaventosa media di 30.6 a partita (40 anni dopo Moses Malone, nel 1982 ultimo centro a chiudere a 30 o più punti di media a partita). Questa è storia, bellezze!

Doncic ko: apprensione Dallas

Che tegola in casa Dallas Mavericks: nell'ultima gara di Regular Season la super star Luka Doncic si fa male al polpaccio sinistro e rischia di saltare le prime gare del playoff! "Non sembra nulla di preoccupante", ha dichiarato coach Jason Kidd ai microfoni dopo la vittoria contro i San Antonio Spurs, ma l'apprensione in Texas monta eccome...

Che malloppo per Jrue!

Per la serie "Prendi i soldi e scappa", recita Jrue Holiday! Il fuoriclasse dei Milwaukee Bucks fa una comparsata nel match contro i Cleveland Cavaliers, buona per assicurarsi il bonus di 306'000 dollari previsto dal contratto in caso di raggiungimento di 67 presenze. 8 secondi... Poi si passa alla cassa!

Qualcuno ha fermato Bev!

Finalmente i nostri appelli sono stati recepiti e qualcuno ha fermato davvero Patrick Beverley!!

Gallo!!

Strepitosa performance del nostro Danilo Gallinari nell'ultimo match di regular season dei suoi Atlanta Hawks, coinciso con la vittoria ai danni degli Houston Rockets. Gallo già in forma playin, con i suoi Hawks attesi al match da dentro-o-fuori contro i Charlotte Hornets!

