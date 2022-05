Orlando Magic a vincere la Lotteria NBA e quindi a chiamare con la prima scelta assoluta al Draft del prossimo 23 giugno. La franchigia della Florida, rappresentata dal coach Jamahl Mosley, era una delle tre con le maggiori chance di avere la 1, il 14%, è ha quindi avuto il colpo di fortuna che sperava. Orlando sceglierà per la quarta volta nella sua storia prima di tutti gli altri: in passato chiamò Chris Webber, Shaquille O'Neal e Dwight Howard nel 2002. I tre prospetti candidati a quella numero 1 sono Chet Holmgren, Jabari Smith e Paolo Banchero, 23 giugno. Sono glia vincere lae quindi a chiamare con la prima scelta assoluta aldel prossimo 23 giugno. La franchigia della Florida, rappresentata dal coach, era una delle tre con le maggiori chance di avere la, il 14%, è ha quindi avuto il colpo di fortuna che sperava.sceglierà per la quarta volta nella sua storia prima di tutti gli altri: in passato chiamònel. I tre prospetti candidati a quella numero 1 sono il talento di origini italiane da Duke che potrebbe fare comodo ad una squadra ricca di esterni e senza un attaccante vicino al ferro del calibro del nativo di Seattle. Tutte considerazioni che verranno fatte da qui alle prossime settimane, verso la fatidica data del

Alla 2 chiameranno gli Oklahoma City Thunder (alla 2, quando erano ancora a Seattle, nel 2007 pescarono un certo Kevin Durant...) mentre si devono accontentare della 3 gli Houston Rockets, la squadra che ha chiuso la regular season 2021-22 col peggior record assoluto, 20 vinte e 62 perse. Con la 4 sceglieranno i Sacramento Kings, rappresentati alla Lottery da Domantas Sabonis, mentre a seguire ci sono Detroit Pistons, 5, Indiana Pacers, 6, e Portland Trail Blazers, 7, con Damian Lillard deluso e sconsolato per aver perso una posizione rispetto al previsto e per non aver trovato quel colpo di fortuna che avrebbe potuto regalare a Portland una chiamata in Top 4 e di conseguenza un rebuilding più rapido.

Da notare che la pick numero 8 dei Lakers finisce ai Pelicans (scambio che risale alla trade per portare Anthony Davis a Los Angeles), mentre la scelta 12 dei Clippers va ai Thunder.

