una lunga serie di restrizioni riservate soltanto a chi ha scelto di non aderire alla campagna vaccinale. È un segnale importante in un Paese che conta, a oggi (venerdì 3 settembre) oltre 660.000 morti per la pandemia, e in cui soltanto il 63% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose di vaccino (53% immunizzati con doppia dose). I giocatori non vaccinati non avranno vita facile nella nuova stagione NBA, in partenza martedì 19 ottobre.

I giocatori non vaccinati dovranno sottoporsi a tampone in occasione di ogni partita e allenamento (quindi anche due volte al giorno, a seconda degli impegni della squadra), mentre chi ha già ricevuto la doppia dose sarà esentato dai test (eccezion fatta per chiara evidenza sintomatica di infezione in corso). In aggiunta, i giocatori non vaccinati saranno costretti a osservare una quarantena di almeno sette giorni se venuti in contatto stretto con un positivo al coronavirus, un obbligo non necessario, invece, per i vaccinati, cui basterà risultare negativi al test.

Un addetto del palazzetto degli Atlanta Hawks ricorda al pubblico l'obbligo di utilizzare la mascherina sugli spalti Credit Foto Getty Images

Ma le differenze di trattamento non si fermano qui, anzi, vanno a toccare in maniera molto ravvicinata la vita quotidiana lavorativa e sociale di chi ancora rifiuta la doppia dose. I non vaccinati dovranno mangiare a una distanza di almeno due metri dai compagni di squadra vaccinati e viaggiare in sezioni separate di autobus e aerei durante le trasferte e gli spostamenti pre e post-partita verso i palazzetti

Head-coach, membri dello staff tecnico e arbitri dovranno necessariamente essere vaccinati con doppia dose, così come gli ufficiali di campo e gli addetti ai palazzetti, a loro volta tenuti 15 piedi (4.5 metri) dai giocatori. Stretta dura anche sul campo da gioco durante le partite.dovranno necessariamente essere vaccinati con doppia dose, così come gli ufficiali di campo e gli addetti ai palazzetti, a loro volta tenuti a mantenere una distanza di sicurezza didai giocatori.

