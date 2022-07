Non è un segreto che, nelle ultime due stagioni di grande crescita in Eurolega e in Nazionale, Simone Fontecchio sia comparso sui radar di diverse squadre NBA. Ma ora le chance che l'ala azzurra possa realmente attraversare l'Oceano Atlantico sembrano farsi più concrete.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Prealpina, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per un'eventuale chiamata dalla Lega più competitiva del globo. Fontecchio ha concluso la prima stagione di un contratto triennale firmato la scorsa estate con il Baskonia, ma avrebbe comunque una clausola di escape in suo favore in caso di ingaggio in NBA.

Ad

Tra le squadre maggiormente interessate ci sarebbero i Los Angeles Lakers, in fase di ricostruzione dopo una stagione estremamente deludente che li ha visti anche mancare l'accesso alla post-season. Il rumor, come detto, è di quelli grossi. Nei prossimi giorni scopriremo quanto ci sia di vero alla base.

NBA Draymond Green: “Paolo Banchero? Un vincente di natura” IERI A 17:07

Fontecchio e Polonara: "All'estero hai più responsabilità e rendi di più"

NBA Stephen Curry, Ja Morant e Luka Doncic in testa alle maglie più vendute 11/07/2022 A 13:15