Gregg Popovich sta per diventare il coach con il maggior numero di vittorie nella storia: ancora 22 vittorie e avrà superato Don Nelson. Naturalmente i riflettori in questo momento sono su di lui, ma non per questo il 72enne presidente e head coach dei San Antonio Spurs perde la sua proverbiale vena ironica.

La chiave del mio successo? Draftare Tim Duncan e poi restare in vita!"

Questa la risposta, come al solito molto pronta, alla domanda del reporter del San Antonio Express-News, che ha chiesto a Pop quale fosse il suo segreto in tutte queste vittorie.

Mentre la risposta di Popovich era ovviamente uno scherzo, mla sua risposta dimostra quanto sia importante il draft per le franchigie NBA: i 5 titoli NBA vinti dagli Spurs sono arrivati tutti con Duncan in squadra, parte del successo duraturo di San Antonio è stato trovare diamanti grezzi più avanti nel draft, come Manu Ginobili. Gli allenatori possono essere grandi, ma non possono vincere senza giocatori di talento.

