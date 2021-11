Si inizia con la bella vittoria di New York contro Philadelphia per 103-96. È Julius Randle il protagonista assoluto del match. Grazie ai suoi 31 punti e 12 rimbalzi, infatti, il numero 30 di casa annienta i ragazzi di coach Rivers, privi di Joel Embiid e Tobias Harris. Chiudono in doppia doppia anche RJ Barrett (15 pt, 10 rim) per i Knicks e Andre Drummond per i 76ers, che fa registrare 14 punti e addirittura 25 rimbalzi. Nella seconda gara in programma sono invece i Bulls a trionfare per 118-95 sui Nets grazie ad un quarto quarto a senso unico concluso con un parziale di 42-17. Ottime le prove di DeMar DeRozan (28 pt) e Zach LaVine (24 pt) che rendono inutili i 38 punti e 10 rimbalzi di Kevin Durant.

Illusione, invece, per Minnesota che si fa rimontare un vantaggio di 16 punti negli ultimi 7 minuti di gara e poi esce sconfitta all’overtime, ottenendo così la quinta sconfitta consecutiva. A trascinare Memphis alla vittoria finale per 125-118 è il solito Ja Morant che mette a referto 33 punti e 8 assist. Continua la striscia negativa anche per New Orleans che perde la sua settima partita consecutiva con un risultato di 108-92 in favore dei Mavericks. Il top scorer è chiaramente Luka Doncic che chiude il match con 25 punti.

A Denver invece i padroni di casa dettano legge contro gli Heat, guadagnando un discreto vantaggio già ad inizio gara e poi mantenendolo per il resto dell’incontro fino al 113-96 conclusivo. Inutili per gli Heat i 31 punti di Jimmy Butler che vengono oscurati dalla tripla doppia da 25 punti, 15 rimbalzi e 10 assist di Nikola Jokic. Serata di grazia anche per Steph Curry che dimostra ancora una volta di essere un giocatore di un altro livello trascinando i Warriors alla quinta vittoria di fila. Il 127-113 inflitto ad Atlanta, infatti, arriva soprattutto grazie alla sua prestazione monster condita da ben 50 punti, 10 assist e 7 rimbalzi. Dall’altra parte ci sono invece da segnalare i 28 punti e i 9 assist di Trae Young, mentre il nostro Danilo Gallinari mette a referto soltanto 4 punti, 3 rimbalzi e 1 assist in più di 20 minuti di gioco.

Quinta vittoria consecutiva anche per Phoenix che nel terzo quarto allunga con un parziale di 31-12 e batte così Sacramento. Nonostante la tentata rimonta nell’ultima frazione e le buone prove di Harrison Barnes (26 pt) e De’Aaron Fox (24 pt), i Kings si devono così arrendere per 109-104. Per i Suns i migliori sono Cameron Payne (24 pt) e Devin Booker (18 pt). Nell’ultimo match della notte, i Lakers tornano alla vittoria, ma non senza qualche brivido. Rischiano, infatti, l’ennesima frittata (dopo le due contro Oklahoma) sprecando un vantaggio di 14 punti a 9 minuti dal termine. All’overtime, però, riescono a rimediare battendo così Charlotte per 126-123. Da sottolineare le triple doppie di Russel Westbrook (17 pt, 12 rim, 14 ast) per i gialloviola e di Lamelo Ball (25 pt, 15 rim, 11 ast) per gli Hornets e la buona prestazione anche di Anthony Davis (32 pt, 12 rim).

I RISULTATI DELLA NOTTE

Philadelphia 76ers (8-3) – New York Knicks (7-4) 96-103

Memphis Grizzlies (6-4) – Minnesota Timberwolves (3-6) 125-118

Chicago Bulls (7-3) – Brooklyn Nets (7-4) 118-95

Dallas Mavericks (7-3) – New Orleans Pelicans (1-10) 108-92

Denver Nuggets (6-4) – Miami Heat (7-3) 113-96

Golden State Warriors (9-1) – Atlanta Hawks (4-7) 127-113

Sacramento Kings (5-6) – Phoenix Suns (6-3) 104-109

Los Angeles Lakers (6-5) – Charlotte Hornets (5-7) 126-123

