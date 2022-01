Vincono i Golden State Warriors nel big match di giornata e superano gli Utah Jazz per 94-92. Sfida dove Curry e compagni sono quasi sempre avanti, ma dove gli Jazz non mollano mai e riaprono i giochi con la tripla di Bogdanovic a 30 secondi dalla fine. Ma sia Bogdanovic sia O’Neale sbagliano il canestro decisivo e GSW vince. Cadono i Brooklyn Nets, che cedono in casa dei Minnesota Timberwolves per 136-125. Match che vede Minnesota sempre avanti e i Nets inseguire inutilmente, nonostante i 30 punti di Kyrie Irving, miglior marcatore di giornata.

Cadono ancora i Los Angeles Lakers, che perdono in casa dei Miami Heat per 113-107. Heat sempre saldamente in controllo del match, che toccano anche il +26, ma che nell’ultimo quarto rischiano una clamorosa rimonta, grazie anche ai 33 punti e 11 rimbalzi di LeBron James. Vittoria netta per i Dallas Mavericks, che superano 104-91 i Memphis Grizzlies. Nella sfida tra giganti si impone Luka Doncic, che chiude con 37 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, battendo. Ja Morant che chiude con 35 punti, 13 rimbalzi e 6 assist.

Successo per i New York Knicks, che battono i Los Angeles Clippers 110-102. Knicks sempre in vantaggio e in controllo del match grazie anche alla doppia doppia di RJ Barrett, che chiude con 28 punti e 14 rimbalzi. Netto successo anche per i Boston Celtics, che espugnano il campo dei Washington Wizards per 116-87. Match in equilibrio per un tempo, poi nella ripresa i Celtics accelerano a vincono senza problemi con un incredibile Jayson Tatum che chiude con 51 punti, 10 rimbalzi e 7 assist.

Cercano di risalire la china gli Atlanta Hawks, che superano gli Charlotte Hornets per 113-91. Successo in trasferta mai in discussione, con Atlanta che scappa via fin dal primo quarto con i 30 punti di Trae Young. Per Danilo Gallinari 22 minuti in campo, con 10 punti, 7 rimbalzi e 3 assist. Cadono i Chicago Bulls in casa degli Orlando Magic per 114-95. Sfida in equilibrio per poco meno di un tempo, poi i Magic scappano via nonostante i 41 punti di DeMar DeRozan.

Negli ultimi tre match di giornata, infine, vincono i Portland Trail Blazers in casa dei Toronto Raptors per 114-105, successo per i Philadelphia 76ers in casa dei San Antonio Spurs per 109-115 e vittoria dei Denver Nuggets che superano 117-111 i Detroit Pistons.

RISULTATI NBA 2021-2022 (24 GENNAIO)

New York Knicks – Los Angeles Clippers 110-102

Washington Wizards – Boston Celtics 87-116

Orlando Magic – Chicago Bulls 114-95

Toronto Raptors – Portland Trail Blazers 105-114

Miami Heat – Los Angeles Lakers 113-107

Charlotte Hornets – Atlanta Hawks 91-113

San Antonio Spurs – Philadelphia 76ers 109-115

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies 104-91

Denver Nuggets – Detroit Pistons 117-111

Minnesota Timberwolves – Brooklyn Nets 136-125

Golden State Warriors – Utah Jazz 94-92

