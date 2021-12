Nella notte italiana si sono disputate 7 partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata.

Cadono i Golden State Warriors e lo fanno rumorosamente, cedendo 107-112 ai San Antonio Spurs. Per San Antonio quarto successo consecutivo nella ricerca di raddrizzare una stagione nata storta, per Steph Curry e compagni, invece, quarto ko stagionale. Gli Spurs fanno la partita, sono sempre avanti, toccano il +22, ma rischiano grosso nel finale, quando i Warriors riescono addirittura a tornare avanti. Ma non basta, come non bastano i 27 punti di Curry a evitare il ko. Sconfitta anche per i Brooklyn Nets, che cedono ai Chicago Bulls per 107-111 nel big match della Eastern Conference. Match deciso nell’ultimo quarto, dopo che i Nets avevano guidato il match, e match deciso dai 31 punti di Zach LaVine, mentre per Brooklyn ci sono i 28 punti di Kevin Durant e i 14 assist di James Harden.

Tornano al successo e a risalire la classifica i Milwaukee Bucks, che si impongono 124-102 sui Miami Heat, in un’altra sfida al vertice a ovest. Bucks che dominano la scena fin dalla palla a due, toccano il +31 a inizio quarto quarto, poi gestiscono con i 23 punti di Pat Connaughton, che sostituisce egregiamente l’assente Giannis Antetokounmpo. Miglior marcatore del match, però, Max Strus con 25 punti. Vanno ko, invece, i Dallas Mavericks, che cedono in casa per 90-97 con i Memphis Grizzlies. Memphis che ha sempre guidato il match, anche grazie ai 29 punti di Desmond Bane.

Negli altri match di giornata i Denver Nuggets espugnano casa dei New York Knicks per 99-113 e lo fanno con un grande secondo tempo, dove toccano anche il +30, e con i 32 punti e 11 rimbalzi di Nikola Jokic. Vittoria in trasferta anche per i Boston Celtics, che superano i Portland Trail Blazers per 117-145, in un match ricco di punti, rimasto in equilibrio fino all’intervallo, ma al rientro hanno colpito i Celtics con i 31 punti a testa di Jayson Tatum e Dennis Schroder. Infine, vincono i Sacramento Kings sui Los Angeles Clippers per 104-99, con i 28 punti di Terence Davis.

RISULTATI NBA 2021-2022

New York Knicks – Denver Nuggets 99-113

Brooklyn Nets – Chicago Bulls 107-111

Milwaukee Bucks – Miami Heat 124-102

Golden State Warriors – San Antonio Spurs 107-112

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies 90-97

Portland Trail Blazers – Boston Celtics 117-145

Sacramento Kings – Los Angeles Clippers. 104-99

