Si è appena concluso al Madison Square Garden di New York il primo atto della consueta maratona natalizia per l’NBA, con la netta vittoria dei Knicks padroni di casa per 101-87 sugli Atlanta Hawks. Esito del match mai realmente in discussione, con la banda di coach Tom Thibodeau che indirizza subito l’incontro grazie ad un ottimo primo quarto da 30-21 per poi allungare ulteriormente nei due periodi successivi (vinti per 31-30 e 20-15) fino ad un confortevole +15 in vista degli ultimi dodici minuti di gioco.

Gli Hawks, nonostante il recupero in extremis di Clint Capela, pagano a caro prezzo le assenze (tra cui l’azzurro Danilo Gallinari) e non riescono mai ad avvicinarsi nemmeno durante il “garbage time” di fine quarto quarto, rimediando così la terza sconfitta delle ultime quattro uscite.

Degna di nota tra i Knicks la terza tripla doppia in carriera di Kemba Walker, con 10 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Molto bene anche Julius Randle, che mette a referto una doppia doppia di peso da 25 punti e 12 rimbalzi con 9/15 dal campo. Non bastano agli Hawks i 20 punti ottenuti da John Collins e Delon Wright.

