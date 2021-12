Nella sfida tra Brooklyn e Philadelphia sono gli ospiti a portare a casa la vittoria, espugnando il Barclays Center con il risultato di 102-110. La tripla doppia di James Harden (33 punti, 14 rimbalzi e 10 assist) e i 33 punti di Kevin Durant non bastano infatti ai padroni di casa per contenere un super Joel Embiid (34 punti e 7 rimbalzi) e un Tyrese Maxey (25 punti e 7 rimbalzi) caldo da dietro l’arco nei momenti cruciali del match. La chiave dell’incontro sono le palle perse, con i Nets che si sono fatti rubare la sfera per ben 17 volte, contro le sole 7 dei 76ers.

Ad Orlando va in scena il secondo scontro consecutivo tra i Magic e i Bucks. Come successo pochi giorni fa, è tutto facile per Milwaukee che conquista un’agevole vittoria con il risultato di 118-136. Decisivi ai fini del risultato i primi due quarti che hanno permesso agli ospiti di prendere il largo (51-63). Per i campioni in carica, grande prestazione di tutti i “big three”: Giannis Antetokounmpo chiude con 33 punti e 12 rimbalzi, mentre Jrue Holiday e Khris Middleton mettono a referto rispettivamente 25 e 22 punti. Per la squadra di casa, invece, buone ma inutili le prove dei fratelli Franz e Moritz Wagner, che terminano il match rispettivamente con 20 e 19 punti.

Nella terza ed ultima partita della notte è Washington a spuntarla, superando Cleveland per 110-93 al termine di una gara equilibrata solo fino all’intervallo (il terzo periodo spacca infatti in due la partita con un parziale di 33-21 in favore della squadra di casa).A guidare i Wizards sono le doppie doppie importanti di Bradley Beal (29 pt, 10 ast) e di Kyle Kuzma (25 pt, 10 rim), mentre per i Cavaliers sono ininfluenti i 24 punti e 11 rimbalzi di Kevin Love e i 21 punti del rookie Evan Mobley (21 pt).

I RISULTATI DELLA NOTTE (31 DICEMBRE)

Brooklyn Nets (23-10) – Philadelphia 76ers (19-16) 102-110

Orlando Magic (7-29) – Milwaukee Bucks (24-13) 118-136

Washington Wizards (18-17) – Cleveland Cavaliers (20-15) 110-93

Denver Nuggets (17-16) – Golden State Warriors (27-7) rinviata

