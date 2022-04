Milwaukee sconfigge in casa Chicago (senza Zach LaVine) per 116-100 e vince la serie per 4-1. I ragazzi di Mike Budeholzer scappano già nel primo quarto (34-18) e poi riescono a tenere agilmente il vantaggio fino alla fine. Decisivi ai fini del risultato i 33 punti e 9 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo, i 20 punti di Pat Connaughton e i 14 punti e 17 rimbalzi di Bobby Portis. In casa Bulls non bastano invece i 23 punti di Patrick Williams e i 19 punti e 16 rimbalzi di Nikola Vucevic. Per Milwaukee ci sarà ora la semifinale della Eastern Conference contro i Boston Celtics.

Arriva il 4-1 anche di Golden State, che in gara-5 supera tra le mura amiche Denver per 102-98. Dopo tre quarti in cui il gruppo di Michael Malone dimostra di potersela giocare (70-78), i Warriors cambiano decisamente marcia nell’ultimo periodo (32-20) e si regalano la qualificazione nella semifinale della Western Conference (sfideranno ora una tra Memphis e Minnesota). Tra le fila dei californiani sono fondamentali i 30 punti Steph Curry e i 15 a testa di Klay Thompson e Gary Payton. Per i Nuggets sono notevoli, seppur ininfluenti, le prove di Nikola Jokic (30 punti e 19 rimbalzi) e DeMarcus Cousins (19).

I risultati della notte

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 116-100 (Milwaukee vince la serie per 4-1)

Golden State Warriors – Denver Nuggets 102-98 (Golden State vince la serie per 4-1)

Giannis-show, strana "barzelletta del papà" in conferenza

