Nel primo match della notte arriva la vittoria casalinga di Miami contro Atlanta che pone fine alla serie (4-1). Nonostante l’assenza di Jimmy Butler, gli uomini di Erik Spoelstra prendono il largo nel secondo quarto grazie a un parziale di 33-20 e poi resistono al ritorno degli avversari fino al 97-94 conclusivo. Decisivi ai fini del risultato i 23 punti di Victor Oladipo e i 20 punti e 11 rimbalzi di Bam Adebayo, mentre tra le fila degli Hawks non bastano i 35 punti e 11 rimbalzi di De’Andre Hunter e i 12 punti di Danilo Gallinari. Gli Heat attendono ora nella semifinale della Eastern Conference la vincente tra Philadelphia e Toronto (in questo momento i 76ers sono avanti per 3-2).

Memphis supera tra le mura amiche Minnesota per 111-109 e si porta sul 3-2 nella serie. Dopo un ottimo avvio, i Timberwolves calano alla distanza e subiscono il rientro prepotente degli avversari nell’ultimo periodo del match (37-24 il punteggio dell’ultimo quarto in favore dei ragazzi di Taylor Jenkins). Fondamentale per i Grizzlies il solito Ja Morant con 30 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, ma danno un contributo molto importante anche Desmond Bane (25 punti) e Brandon Clarke (21 punti e 15 rimbalzi). A Minnesota non servono invece a nulla invece i 28 punti e 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e i 22 punti di Anthony Edwards.

Nell’ultima partita di giornata Phoenix sconfigge New Orleans per 112-97 e va avanti 3-2. Il gruppo di Monty Williams (ancora privo di Devin Booker) allunga già nel primo periodo con un parziale di 32-20 e poi mantiene abbastanza agilmente il vantaggio per i restanti tre quarti. In casa Suns i migliori a fine match sono Mikal Bridges (31 punti) e Chris Paul (22 punti e 11 assist), ma è notevole anche la prestazione di Deandre Ayton (19 punti e 9 rimbalzi). Per i Pelicans buone, seppur ininfluenti, le prove di Brandon Ingram (22 punti), CJ McCollum (21) e Jonas Valanciunas (17 punti e 14 rimbalzi).

I risultati della notte

Miami Heat – Atlanta Hawks 97-94 (Miami vince per 4-1)

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves 111-109 (Memphis conduce la serie 3-2)

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 112-97 (Phoenix conduce la serie 3-2)

