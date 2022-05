Saranno i Boston Celtics a sfidare i Golden State Warriors nelle Finals di NBA 2022. I bianco-verdi hanno piegato la resistenza dei Miami Heat vincendo per 96-100 la gara-7 delle semifinali di Eastern Conference disputata questa notte, aggiudicandosi una serie molto tirata ed equilibrata e conquistando per la 22° volta nella loro storia l’accesso all’atto decisivo per l’assegnazione del Larry O’Brien Trophy (l’ultima volta risale al lontano 2010). Gara-1 delle Finali è in programma al Chase Center di San Francisco venerdì 3 giugno alle 3:00 ora italiana.

Autentico mattatore di serata è Jayson Tatum (MVP delle finali di Eastern Conference)con una doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi, insieme ai 24 punti equamente divisi tra Jaylen Brown e Marcus Smart. Agli Heat non sono bastati i 35 punti di Jimmy Butler e la doppia doppia di Bam Adebayo (25 punti ed 11 rimbalzi).

I Celtics partono subito forte con un parziale di 0-6, portando subito il vantaggio in doppia cifra (7-20) a metà quarto. Miami prova a reagire ritornando sotto la doppia cifra di svantaggio (17-24), ma gli ospiti riprendono a macinare punti e chiudono la prima frazione avanti di ben quindici lunghezze (17-32). Nel secondo quarto la franchigia del Massachusetts, trascinata da Jason Tatum e Jaylen Brown, continua a spingere sull’acceleratore lasciando ben poche speranze di replica agli Heat che non riescono ad avvicinarsi quanto basta per provare ad impensierire gli ospiti che ritoccano il massimo vantaggio anche a +16 (34-50). I padroni di casa provano ad affidarsi a Jimmy Bulter e Bam Adebayo, riuscendo a ricucire lo strappo fino al -6 (49-55) con cui le due squadre vanno all’intervallo lungo.

Miami rientra in maniera decisa dagli spogliatoi, accorciando subito a -4 lo svantaggio (51-55). Boston non molla e grazie all’asse Tatum-Brown piazza un break da 8-0 per ritornare a +12 (51-63). Ospiti che sembrano in controllo con un buon margine sui padroni di casa, che riescono però a ritornare sotto la doppia cifra di svantaggio quando suona la terza sirena (75-82). In apertura di quarto la compagine della Florida accorcia anche a -3 (79-82), ma i biancoverdi ancora una volta replicano prontamente e ritornano a +11 (79-90) grazie all’inarrestabile Jason Tatum. Gli Heat riescono a trovare le ultime energie rimaste per l’ultimo assalto ritornando sotto il possesso pieno di margine (96-98) quando mancano venti secondi alla sirena finale, ma Boston non si scompone e riesce a vincere 96-100 espugnando così l’American Airlines Arena: i Celtics ritornano alle Finals dove affronteranno i Golden State Warriors e cercheranno il diciottesimo Anello della loro storia (per pareggiare così i conti con i Los Angeles Lakers).

Il tabellino

MIAMI HEAT-BOSTON CELTICS 96-100 (17-32, 32-23, 26-27, 21-18)

Miami Heat: Butler 35, Adebayo 25, Lowry 11, Strus 8, Tucker, Oladipo 9, Vincent 4, Herro.

Boston Celtics: Tatum 26, Horford 5, Brown 24, Smart 24, R. Williams III 2, G. Williams 11, White 8, Pritchard 2.

