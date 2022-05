Si è disputata questa notte gara-4 delle Finali di Western Conference, per i playoff di NBA, tra Dallas Mavericks e Golden State Warriors. I texani hanno prevalso col punteggio di 119-109, portando così la serie sul 3-1 mentre gli ospiti non hanno sfruttato il primo match-ball a disposizione per provare a chiudere i conti. Ora si ritorna in California, con gara-5 in programma giovedì 26 Maggio alle 3:00 ora italiana. Andiamo a riepilogare brevemente com'è andata la sfida di questa notte. Nel primo quarto sono gli ospiti a partire meglio (13-16), con i padroni di casa che rimettono la testa avanti sul finire della frazione chiudendo a +4 dopo 12' (28-24). Nel secondo quarto la franchigia del Texas aumenta notevolmente i giri del proprio motore, sfondando anche la doppia cifra di vantaggio e toccando anche il +16 (58-42): Golden State sembra non riuscire a contenere le fiammate in attacco dei texani, che si portano sul 62-47 all'intervallo lungo.

Nel terzo quarto Dallas continua a spingere sull'acceleratore, incrementando ancora il gap e lasciando completamente al palo gli ospiti californiani che non riescono a reagire: dopo 36' i Mavericks sfiorano quota 100 punti segnati e +29 come massimo vantaggio (99-70). Nell'ultimo quarto la squadra di Jason Kidd amministra l'enorme margine accumulato nelle frazioni precedenti, con Golden State che prova a rendere meno pesante il passivo ritornando anche sotto la doppia cifra di svantaggio ad una manciata di minuti dal termine (110-102): finisce 119-109 in favore di Dallas, che accorcia nella serie sul 3-1 assicurandosi di poter giocare almeno fino a gara-5. I Warriors avranno nuovamente a disposizione il match-ball, nella prossima gara-5 in casa, per provare a chiudere i conti ed accedere così alle Finals. Autentico mattatore di serata è Luka Doncic, che sfiora la tripla doppia grazie a 30 punti, 14 rimbalzi e 9 assist. Ottima prestazione anche per Dorian Finney-Smith con 30 punti, insieme ai 15 di Jalen Brunson. Per i Warriors, invece, 20 punti (ed 8 assist) per Steph Curry e 17 punti (ed 8 rimbalzi) per Jonathan Kuminga.

