Simone Fontecchio che Will Hardy, e risponde presente. L'azzurro gioca 16' e risponde con 13 punti, tutti nel quarto periodo, con 5/9 dal campo e ben tre triple a bersaglio, più 3 rimbalzi: gli Utah Jazz incappano nella prima sconfitta stagionale, 114-108 sul campo degli Houston Rockets, ma quello che conta è che l'ex giocatore di Alba Berlino e Baskonia, reduce da un'altra estate da protagonista in Nazionale tra qualificazioni ai Mondiali 2023 e Europei, abbia avuto minuti e responsabilità da parte del proprio allenatore. La quarta partita è quella buona perche finalmente ha minuti e spazio da coach, e risponde presente. L'azzurro gioca 16' e risponde con, più 3 rimbalzi: gliincappano nella prima sconfitta stagionale,sul campo degli, ma quello che conta è che l'ex giocatore di Alba Berlino e Baskonia, reduce da un'altra estate da protagonista in Nazionale tra qualificazioni ai Mondiali 2023 e Europei, abbia avuto minuti e responsabilità da parte del proprio allenatore.

"Simone è stato fantastico. Ci ha dato una spinta per provare a recuperare, è davvero un ottimo tiratore e sa come si sta su un campo da basket. Ha battuto bene i close-out su di lui e preso alcune ottime decisioni in attacco: sono davvero felice per lui", le parole di un soddisfatto coach Will Hardy. Ovviamente felice ma anche un po' critico con sè stesso Simone Fontecchio: "Devo riuscire a non distogliere l’attenzione dal campo: ci sono tanti aspetti del mio gioco su cui devo ancora lavorare. Ho giocato 15 minuti ad esempio e commesso 4 falli: questa è una delle cose da non fare. Ma non posso nascondere la mia felicità per aver dato una mano alla squadra".

La gara ha visto i Rockets stare sempre davanti, anche di una decina di punti, prima che i Jazz rimontassero e raggiungessero la parità sul 108-108: da qui decisivi Gordon e il rookie Jabari Smith con quattro liberi. Oltre al già citato Smith, 21 punti, per Houston ci sono 26 punti e 10 rimbalzi di Kevin Porter Jr., e 25 di Jalen Green; nei Jazz 17 punti di Clarkson e 13 di Vanderbilt e Olynyk, oltre ai 13 di Fontecchio.

Altri 21 punti ma altro ko per Paolo Banchero

Paolo Banchero brilla anche a Broadway, il rookie di origini italiane si prende il palcoscenico della Grande Mela ma non riesce ad evitare Orlando Magic, battuti 115-102 dai New York Knicks. Sullo stesso parquet dove più o meno un anno fa aveva esordito al college con Duke, Paolo stampa una prestazione da 21 punti, 4 rimbalzi e 2 recuperi con 6/13 al tiro e 9/11 dalla lunetta (16 punti nel primo tempo), e diventa la terza prima scelta assoluta a iniziare una stagione con quattro "ventelli", entrando in un club davvero esclusivo Oscar Robertson (6 gare da rookie, nella stagione 1960-61) e Elvin Hayes (addirittura 10, nel 1968-69). La stella dibrilla anche a Broadway, il rookie di origini italiane si prende il palcoscenico della Grande Mela ma non riesce ad evitare la quarta sconfitta in altrettante uscite dei suoi, battutidai. Sullo stesso parquet dove più o meno un anno fa aveva esordito al college con, Paolo stampa una prestazione da(16 punti nel primo tempo), e diventa la terza prima scelta assoluta a iniziare una stagione con quattro "ventelli", entrando in un club davvero esclusivo(6 gare da rookie, nella stagione 1960-61) e(addirittura 10, nel 1968-69).

Orlando insegue per tutta la serata, a fine terzo periodo è a -9, nell'ultimo quarto torna a -6, ma non riesce a completare la rimonta. "È un processo. Abbiamo davanti altre 78 gare, dobbiamo solo aumentare il nostro livello di concetrazione e il senso di urgenza. Saremo in campo ancora mercoledì (contro Cleveland, ndr), l'obiettivo sarà di ottenere quella prima vittoria, anche se non sarà per nulla facile. Nessuna squadra avrà voglia di concederci una vittoria: dovremo saper prendercela", le parole da leader di Banchero. Per i Magic anche 20 punti dalla panchina di Bol Bol, 17 e 11 rimbalzi da Wendell Carter e 14 a testa per Wagner e Cole Anthony. Nelle file Knicks, quattro giocatori oltre i 20 punti: 25 con 12 rimbalzi per Randle, 21 di Brunson e 20 di Barrett.

