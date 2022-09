Danilo Gallinari a saltare la prossima stagione NBA. A luglio, l'azzurro aveva firmato 13 milioni di dollari attraverso la mid-level exception, ma i campioni della Eastern Conference potranno comunque cercare di tamponare la pesantissima perdita del grande acquisto estivo. La rottura del legamento crociato sofferta nella vittoria di due settimane fa sull'Ucraina costringeràa saltare la prossima stagione NBA. A luglio, l'azzurro aveva firmato un contratto biennale con i Boston Celtics da oltreattraverso la mid-level exception, ma i campioni della Eastern Conference potranno comunque cercare di tamponare la pesantissima perdita del grande acquisto estivo.

Secondo quanto riportato da ESPN, la franchigia biancoverde chiederà alla Lega la possibilità di usufruire della disabled player exception, così da poter tornare sul mercato dei free-agent per rimpiazzare il Gallo. I Celtics avranno a disposizione la metà dello stipendio destinato all'ala della Nazionale italiana, ossia circa 3.2 milioni di dollari, da investire per ingaggiare un sostituto con un contratto annuale.

Il biennale firmato dall'ex-Olimpia Milano è favorevole al giocatore stesso. Il secondo anno, in cui il Gallo figurerà a libro-paga per 6.8 milioni di dollari, è una player-option. Un'eventuale taglio non dipenderà, dunque, dalla società.

