Danilo Gallinari ci spera, sogna di tornare in questa stagione NBA, magari per i playoff, anche perchè i Boston Celtics stanno viaggiando a vele spiegate, hanno il miglior record della Lega con 21 vinte e 6 perse, e puntano dritti a tornare alle Finals. "Il recupero sta andando molto bene, sono contento. Stiamo andando più veloci di quanto ci aspettavamo, perciò procede per il meglio", ha detto Danilo a Sky Sport commentando il recupero dopo la rottura del legamento crociato anteriore con la nazionale italiana a fine agosto e il conseguente intervento.

È difficile dire se sarò in campo per la fine della stagione o per i playoff: è chiaro che lo spero, perché la squadra è forte ed è un bel gruppo

Parlando con Zeno Pisani a Los Angeles, il Gallo non nasconde il desiderio di tornare per provare a dare l'assalto al titolo coi Boston Celtics: "In queste situazioni è difficile fare programmi a lungo termine: proviamo ad affrontarla valutando giorno per giorno e settimana per settimana. È difficile dire se sarò in campo per la fine della stagione o per i playoff: è chiaro che lo spero, perché la squadra è forte ed è un bel gruppo. Farne parte in campo sarebbe sicuramente meglio che farne parte da fuori, ma vedremo".

Danilo Gallinari coach a Basketball Without Borders a Milano

Celtics giocheranno contro Lakers e Clippers, La chimica che c'è e la determinazione dei ragazzi. Ogni giorno lo si respira e lo si vede, hanno tutti un obiettivo in testa ed è molto chiaro. Lo dimostrano tutti i giorni tanto in partita quanto in allenamento, anche nelle giornate più tranquille in cui si fanno solo sedute di video e non si lavora in campo la concentrazione è massima". Danilo è con la squadra in California dove igiocheranno contro dopo aver perso sul campo dei Warriors . A proposito della squadra, dice: "".

Tra gli altri argomenti, Gallinari parla delle due stelle Jayson Tatum e Jaylen Brown, e del leader Marcus Smart: "Funzionano bene perché sono tanti anni che giocano assieme, si conoscono e sanno come trovarsi in campo, quali sono le situazioni migliori per uno e per l'altro, perciò hanno un'ottima chimica. Inoltre sono capaci di giocare nella propria metà campo, caratteristica che non è facile da trovare in NBA, soprattutto in due giocatori che sono ottimi attaccanti. Smart? E' un leader perché parla tanto e aiuta molto i compagni di squadra, è una presenza fondamentale sia a livello difensivo ma anche offensivo, un giocatore estremamente altruista che sa sempre con chi gioca e come servire il proprio compagno di squadra".

