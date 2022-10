LeBron James regala l'ennesima parla della sua carriera, una giocata spettacolare da Top 10 come tante altre migliaia ha fatto. Però, pur essendoci abituati dal lontano 2003, ogni volta il Re fa restare a bocca aperta. Quello che fa quest'uomo, a 37 anni e alla 20esima stagione da professionista in NBA, rimane misterioso. Nel derby perso dai suoi Los Angeles Lakers contro i Clippers regala l'ennesima parla della sua carriera, una giocata spettacolare dacome tante altre migliaia ha fatto. Però, pur essendoci abituati dal lontano, ogni volta ilfa restare a bocca aperta.

Sul finire del terzo periodo, James recupera palla a rimbalzo, vede campo aperto davanti a sè, allora inizia a scalare le marce come un camion in corsa e poi chiude al ferro con la solita debordanza fisica e atletica, evitanto il povero Powell che però finisce lo stesso nel "poster".

Come detto, non si può restare ogni volta a bocca aperta per le giocate di LeBron James. Spettatori, compagni e pure gli avversari: dalla foto si può facilmente notare l'espressione di John Wall, pietrificato nonostante avrà visto centinaia di volte il Re volare così sopra al ferro.

LeBron: "Essere al livello di Kareem è una cosa straordinaria"

