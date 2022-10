Golden State Warriors campioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: dai Bucks di Giannis ai Clippers di Kawhi Leonard, passando per i Celtics di Gallinari (tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), i 76ers di Embiid e i Nuggets dell'MVP Jokic. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Orlando Magic, e Utah Jazz per trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet. Si alza il sipario sulla regular season NBA 2022-23 , una maratona di 82 partite che porterà ai playoff e alle Finals, l'atto conclusivo con la consegna del Larry O'Brien Trophy. Si riparte daicampioni in carica, ma tante sono pronte a detronizzarli: daidiaidi, passando per idi(tornerà a stagione in corso dopo l'infortunio estivo in Nazionale), idie idell'MVP. Senza dimenticare un occhio di riguardo per gli altri italiani Paolo Banchero , atteso ad un'annata da protagonista con gli, e Simone Fontecchio , che sgomiterà agliper trovare un po' di spazio. Uno spettacolo unico che ogni notte regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori il parquet.

Ad

Disastro Westbrook: chiude senza canestri segnati

NBA NBA 2022-23: calendario, date e dove vedere in TV e live streaming 14/10/2022 ALLE 21:40

I Lakers perdono il derby coi Clippers, il reparto guardie chiude con un pessimo 1 su 25 al tiro e il bersaglio va dritto contro Russell Westbrook. Per lui, sempre al centro di voci di mercato che lo vogliono lontano da LA, una gara da 0 su 11 dal campo, con 0 su 6 da tre: è la sua prima partita dal 2016 senza canestri realizzati. "Solida", ha definito la sua prestazione Westbrook: "solida" come i mattoni che ha scagliato, verrebbe da dire...

I ritorni di Kawhi Leonard e John Wall: altro derby vinto dai Clippers

Altro derby vinto per i Los Angeles Clippers che aprono la stagione 2022-23 al meglio: 8-0 negli scontri coi Lakers da dopo la "bolla" nel 2020. Inoltre i Clips si godono gli ottimi ritorni in campo di Kawhi Leonard, 14 punti e 7 rimbalzi in 21' (fermo da 494 giorni), e di John Wall, 15 con 4 rimbalzi, 3 assist e le solite sgasate, a 545 giorni dall'ultima presenza sul parquet.

Giannis si vede nello spot: "Sono io quello in TV"

Le conferenze stampa di Giannis Antetokounmpo regalano sempre delle sorprese. Dopo la gara vinta a Philadelphia, la star dei Bucks si interrompe durante la risposta ad un giornalista perchè in TV sta passando uno spot con lui protagonista: "Ehi ma sono io quello TV, aspetta un attimo, fammi vedere... Lui è il mio amico Simu, ha avuto un ruolo in "Shang-Chi", è un grande... ah ma qui non c'è la parte in cui gioco contro Joel (Embiid)... E' stata una bella esperienza".

Wes Matthews e il "dardo" della vittoria Bucks

La sfida tra 76ers e Bucks a Philadelphia è decisa da Wes Matthews con a tripla del sorpasso sull'89-88 a 24" dal termine. "Dagger", "dardo", come usano dire gli americani per definire il canestro più importante.

Harden brilla ma 76ers ancora sconfitti: male Embiid

L'inizio di stagione di James Harden è più che incoraggiante: 35 punti a Boston, 31 contro i Bucks. C'è un problema: i 76ers hanno perso entrambe le partite. Contro Milwaukee pesa la brutta prova di Joel Embiid, 15 punti, 12 rimbalzi e 3 assist, ma 6 su 21 al tiro e 0 su 7 con 3 perse nel secondo tempo. A Philadelphia serve un equilibrio, il prima possibile.

La Top 10 della notte NBA

* * *

Da James a Curry, passando per Durant: i 10 stipendi più alti della NBA

NBA Super schiacciata per LeBron James a 37 anni e 20 stagioni 41 MINUTI FA