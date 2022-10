Golden State Warriors, diventata di fatto la squadra di riferimento del basket NBA. I Forbes che ha stilato la classifica delle 30 franchigie secondo il proprio valore: in vetta appunto i "Dubs" dei proprietari Joe Lacob e Peter Guber con un valore clamoroso da 7 miliardi di dollari! La grande notizia è che, per la prima volta in 20 anni, non ci sono al comando New York Knicks e Los Angeles Lakers, praticamente da sempre i due mercati di riferimento della Lega comandata da Adam Silver. I Knicks sono secondi a 6,1 miliardi di dollari, i 5,9 miliardi. Ai piedi del citato podio ci sono due franchigie di grande tradizione come i Chicago Bulls, quarti a 4,1 miliardi, e i Boston Celtics, quinti a 4 miliardi di dollari. A chiudere questa classifica, 30esimi, ci sono i New Orleans Pelicans di Zion Williamson, dal valore di 1,6 miliardi. Primi sul parquet, primi anche fuori anche i, diventata di fatto la squadra di riferimento del basket NBA. I campioni 2022 con Stephen Curry in copertina, al quarto titolo in otto anni, sono i numeri uno anche secondo la rivista specializzatache ha stilato la classifica delle 30 franchigie secondo il proprio: in vetta appunto i "" dei proprietaricon un valore clamoroso da! La grande notizia è che, per la prima volta in 20 anni, non ci sono al comando, praticamente da sempre i due mercati di riferimento della Lega comandata da. Isono, i gialloviola di LeBron James completano il podio a. Ai piedi del citato podio ci sono due franchigie di grande tradizione come i, quarti a, e i, quinti a. A chiudere questa classifica, 30esimi, ci sono idi, dal valore di

Quello che impressiona dei Warriors è che hanno aumentato il proprio valore del 25% rispetto al 2020-21, e hanno avuto la cifra più alta nelle entrate, 765 milioni di dollari, e il più alto reddito operativo, 206 milioni, della storia NBA. Senza dimenticare i ricavi avuti dal nuovissimo Chase Center a San Francisco: 150 milioni dalle sponsorizzazioni e dalle pubblicità dentro l'arena, e addirittura 250 milioni dai posti "Premium" all'interno del palazzo, entrambi i dati record per la Lega.

In generale la NBA sembra tornata ad essere quella macchina da soldi che era nel periodo pre Covid, col ritorno della gente nelle arene e sponsorizzazioni sempre più numerose e ricche: in media ora le squadre hanno un valore di 2,86 miliardi di dollari, il 15% rispetto a un anno fa, e nella stagione 2021-2022 la lega ha registrato ricavi per 10 miliardi di dollari e introiti per 2,7 miliardi, semplicemente impressionante.

Posizione Squadra Valore della franchigia in dollari Ricavi in dollari 1 Golden State Warriors 7,1 miliardi $ 206 milioni $ 2 New York Knicks 6,1 miliardi $ 155 milioni $ 3 Los Angeles Lakers 5,9 miliardi $ 115 milioni $ 4 Chicago Bulls 4,1 miliardi $ 135 milioni $ 5 Boston Celtics 4 miliardi $ 137 milioni $ 6 Los Angeles Clippers 3,9 miliardi $ 12 milioni $ 7 Brooklyn Nets 3,5 miliardi $ 34 milioni $ 8 Dallas Mavericks 3,3 miliardi $ 143 milioni $ 9 Houston Rockets 3,2 miliardi $ 113 milioni $ 10 Philadelphia 76ers 3,15 miliardi $ 87 milioni $

